聖誕節｜迪士尼推「雙重慶祝」優惠　海洋公園套票無需上網預約

臨近佳節，小朋友的長假期又快到了。今年因為新冠肺炎的疫情在全球爆發，相信大家也要在本地尋求玩樂的好去處。香港迪士尼樂園正慶祝開園15周年，乘勢推出「雙重慶祝」優惠；而海洋公園也推出門票連港式美食通行證，更無需網上預約入園。在聖誕檔期連去2個主題樂園，成人只需742元、小童更不需500元！

香港迪士尼樂園正在慶祝開園15周年，以及準備A Disney Christmas傳統聖誕，由即日至2021年2月28日或之前任選2天入園，並享受額外的購物、餐飲和小食優惠，成人售價688元，小童售價512元。

優惠詳情：

海洋公園也推出限時套票優惠。（資料圖片）

而海洋公園除了原有的生日免費入場優惠，以及港人限定門票優惠之外，近日亦推出了限時套票優惠，購買門票連港式美食，更無需網上預約入園。而套票亦可以加錢升級為無限次入場證。

優惠詳情：

由2020年9月18日至12月31日，海洋公園亦正推出以下港人限定優惠，港幣$320購買成人入場門票一張(即送港幣$100園內電子現金券)、港幣$160購買小童入場門券一張(即送港幣$50園內電子現金券)。

假如小朋友想在聖誕佳節入齊2個主題樂園遊玩，利用512元的香港迪士尼樂園「雙重優惠」再加海洋公園的160元小童入場門券，只需416元便能滿足2個願望，而且2個樂園也有額外的餐飲優惠，可謂抵上加抵！

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