海外升學｜兒子徐朗學德文鋪後路　徐榮：見到小朋友唔踢波好可惜

徐榮兒子徐朗今年9月飛往英國留學，專注訓練足球。徐榮坦言，如果只為讀書，寧願小朋友留港學習。他明白世上沒多少個球星C朗、孫興民，但認為「要支持佢哋去試，先會出到一個、兩個」。徐朗向爸爸透露在學校報讀德文，「唔知係咪為自己鋪後路」。 攝影：黃寶瑩 攝錄：呂志豪、陳嘉杰 剪接：呂志豪

徐榮兒子徐朗在本地讀國際學校，他亦坦言，如非為小朋友踢波的夢想，只是讀書的話，則未必送兒子到英國升學。他了解一個社會「可以出到幾多個C朗、幾多個孫興民，但就要一大班小朋友去試，先會出到一個、兩個」。他眼見很多兒子兒時的「波友」，因為長大了，讀書壓力增加而放棄繼續踢波，他感到很可惜。

他又拿自己作比喻，指他當年出道也有人說「廿幾歲人仲發明星夢」，但至今仍工作順利，「仲有戲拍，有戲拍都好好」。他認為，家長和社會也要鼓勵小朋友多嘗試，也看到成功的可能性。

徐榮沒否認一直以來，對兒子的教育中心也是「踢波」，對他的學業是沒有期望，「如果要2樣都做得好，佢會好辛苦」，而他希望子女讀書是輕鬆和愉快。

人人都想入英超頂級球隊，當然不是人人都入到。徐榮透露，兒子的短期目標是晉身英國當地的地區球隊，再慢慢努力向上爬。他明白兒子在英國未必是足球精英，但認為他的身邊必須有比他更優秀的人，他才能有所進步。萬一兒子在英超夢的路上失敗了，徐榮也有考慮送兒子到澳洲完成學習。「不過佢話報咗讀德文，可能都鋪定後路。」他笑說。

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