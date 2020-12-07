廚房收納︱日主婦防曱甴靠隱藏垃圾桶？小米智能好物自動換垃圾袋

縱觀全屋，廚房似乎是最難清潔和收納地方，一來油煙污垢抹極也抹不走，二來廚具電器非常佔空間，讓很多媽媽都頭痛不已。一位嫁到日本的台灣媽媽大谷理莉分享家居收納秘技，堪稱衞生黑點的廚房也被她打理得如廚藝節目的煮食空間，下廚時也特別療癒呢。

用盡每寸空間使用高質收納道具

大谷理莉表示自己的收納法就是使用好的收納道具，不只好用好拿，更要美觀。她常常在臉書專頁「日式簡單生活」分享愛用工具，將物品分門類別擺放，而直立式擺放和善用角落空間就是大谷理莉最常用的收納方法，務求用盡每分每寸的空間！

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黑白灰是優先選擇

即使天天打掃，仍感覺廚房有凌亂感？可能因為廚櫃和廚具電器配色不對！身為白色控的大谷理莉收集很多白色家電和廚房小物，她認為黑白灰是美學型極簡主義的優先選擇，加入一點自然的元素，更增添了不少療癒效果。大谷理莉更會在廚房放點植物或花來點綴，讓心情穩定愉悅，對家事提不起勁的媽媽們不妨試試吧！

連垃圾桶也要藏起來

日本有嚴格的垃圾分類，因此家庭往往有幾個垃圾桶，但愛整潔的大谷理莉當然不會讓垃圾桶大剌剌地展現出來。這個格子櫃原來是分類垃圾桶，拉開便可將可燃、不可燃和塑膠分別扔進垃圾桶內，看上去美觀優雅，又不怕臭味傳出惹來昆蟲曱甴，她還在分類垃圾桶旁放上自然風竹籃，將政府指定垃圾袋分入去方便拿取。

編輯推介：小米智能垃圾桶自動更換垃圾袋

幸好香港沒有官方垃圾袋，處理垃圾時便更方便了，假如你想學大谷理莉般將垃圾廚餘和臭味都藏起來，不妨入手小米拓牛智能垃圾桶，純白色流線型設計賞心悅目，附有衞生實用的感應自動開蓋功能，最特別的是它可自動更換垃圾袋！只要按住按鈕兩秒，小米智能垃圾桶便會自動為垃圾袋封口，拿走垃圾袋後關上蓋子後，垃圾桶便會自動換取新袋，最適合潔癖用家！

小米拓牛智能垃圾桶 (內附1盒垃圾袋) $608

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/12/07)

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