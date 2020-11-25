On Air KOL 2021｜最愛捐窿捐罅買平嘢？分享精明貼士贏走2萬獎金

今時今日媽媽不易做！又要照顧仔女做家務，又要管理開支量入而出，買包米都要諗過度過！假如你平日愛捐窿捐罅，不論購買日用品、小孩用品、傢俬，甚至護膚品和名牌袋時都懂得精明消費，入手平靚正之選，歡迎你立即加入「On Air KOL 2021」計劃，教一眾媽媽買平嘢之餘，更隨時可贏走2萬獎金和香港01的演出合作合約！

分享家庭生活和育兒心得，紀錄與小朋友一起成長的經歷。（Getty Images）

介紹帶小朋友放電的好去處！（Getty Images）

「On Air KOL 2021」 #Believe，你就是你！

計劃由大灣區共同家園青年公益基金主辦，並由香港01協辦，目的是扶助年青人擁抱數碼智能時代，利用網絡平台，深入發掘自身潛力，更好地活出自己。未來已來，各自精彩！

On Air KOL 2021

4大獎項：

年度我最Like KOL - 獎金HK$20,000及香港01演出合作合約

年度風範關鍵領袖得主 - 獎金HK$20,000 及香港01演出合作合約

年度潛力KOL - 獎金HK$10,000及香港01演出合作合約

年度風格KOL - 獎金HK$10,000及香港01演出合作合約

報名截止日期：2020年12月4日

立即參加：https://space.hk01.com/event/5fa3aa245a1adc00338b51f1/-