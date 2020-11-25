On Air KOL 2021｜召集隱世廚神教煮餸　贏走獎金兼演出合約

別以為只有米芝蓮餐廳才找到天堂美食，其實高手在人間，分分鐘你的鄰居就是隱世廚神，精通中西日韓料理，煮出讓人食指大動的佳餚！

假如你也熱愛美食愛下廚，歡迎立即加入「On Air KOL 2021」計劃，分享自家研發新菜式，更有機會贏走2萬獎金和香港01演出合作合約！

平日喜愛鑽研新菜式？On Air KOL 2021正正是好機會讓你發揮所長！

「On Air KOL 2021」 #Believe，你就是你！

計劃由大灣區共同家園青年公益基金主辦，並由香港01協辦，目的是扶助年青人擁抱數碼智能時代，利用網絡平台，深入發掘自身潛力，更好地活出自己。未來已來，各自精彩！

On Air KOL 2021

4大獎項：

年度我最Like KOL - 獎金HK$20,000及香港01演出合作合約

年度風範關鍵領袖得主 - 獎金HK$20,000 及香港01演出合作合約

年度潛力KOL - 獎金HK$10,000及香港01演出合作合約

年度風格KOL - 獎金HK$10,000及香港01演出合作合約

報名截止日期：2020年12月4日

立即參加：https://space.hk01.com/event/5fa3aa245a1adc00338b51f1/-