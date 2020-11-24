小一自行分配學位未能成功獲派位　專家教路統一派位填表策略

小一自行分配學位結果昨日（23日）公布，雖然今年獲派比率創近十年新高，但仍有不少人未能成功派位。而今年自行分配學位的結果中，在同一校網內的學校中，有學校出現超收，但亦有收生不足的學校，由此顯示出家長在選校兩極化，而育兒及升學專家Ken Sir認為今年的家長在特別因素下表現進取，建議未有學位的家長在下一輪統一派位時要採取以下策略。

港島區熱門校網超收學額名單：

九龍區熱門校網超收學額名單：

新界區熱門校網超收學額名單：

+ 10 + 10 + 10

小一自行分配學位結果昨日公布，雖然今年獲派比率創近十年新高至46.45%（23,107名學童），而「世襲生」佔逾56%，數字與去年相若，但由於申請人數也是9年以來最低（49,749名），是自2014年以來首次在5萬人以下的水平，所以人數少了百分比便被拉高。

有熱門校網區學校仍保持超收或用盡學額，惟有地區同時出現超收與收生不足的情況，就62網荃灣區為例，有13間學校出現超收情況，但同區的香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學，就出現自行分配學位收生不足的情況，原有50個學位予自行分配學位階段，最終只收到29人，有21個剩餘學位將撥入統一派位階段。

而48觀塘校網有8間學校出現超收情況，但同區的閩僑小學出現收生不足，原來的50個自行分配學位學額，只收取37人，餘下的13個學位將撥入統一派位階段，由此可見家長選擇學校的情況兩極化，記者就此向育兒及升學專家Ken Sir查詢。

兩因素影響家長選校策略

他說：「其實今年最明顯是因為社會運動加上疫情兩大因素，令家長思考兩個問題，第一是付費讀書是否真的能享受到學校生活?第二是身邊很多人搞移民，是否會有更大機會入讀名校，而這兩個因素在家長群組討論非常熱烈，因而促使家長們在選校上更進取。」

Ken Sir表示由於家長覺得付費讀直資或私立小學，很有可能因為多項因素而無法享受學校生活，他說：「不少家長會想倒不如考慮入讀名官津，將錢投放在有助孩子成長的其他事項上。再加上今年多間直資仍未出結果，是否最後真的入讀自行分配學位派到的學校?我覺得仍有變數，如果疫情穩定又有直資學校取錄，相信這班同學會入讀直資學校，從而令到時叩門位增加。」

在今次自行分配結果中未有學位的家長，會於明年一月收到教育局以書信通知參加統一派位的，並需於1月30日或31日前往指定的統一派位中心，辦理選校手續，以便進行統一派位。若家長在1月31日後才為子女提出申請參加本年度小一入學統籌辦法，須前往教育局學位分配組辦理有關手續，教育局會於2021年6月為申請兒童另行安排小一學位。

Ken Sir表示要參加統一派位的家長應該先了解到自己心儀學校在自行階段是否有超收， 他說：「如果同區學校蠶食學額太多，依然建議不能太進取。今年家長在叩門準備多下功夫，始終統一派位有『幸運』成份，但叩門則可以實力投考。」

就62校網為例，有家長認為可能與近兩年荃灣西鐵站附近有4個大型屋苑入伙，而令該校網有13間學校出現超收情況。

Ken Sir說：「人口多了是一個事實，因為62網一直在統一派位中有加入65校網學校供給家長選擇，即是派往他區的機會較大，如家長以叩門為目標，建議家長們大膽進取地，將喜歡的學校順勢填寫，好讓學校留下有意入讀的印象；但大前提是要衡量孩子在叩門時的實戰能力。相反為了避免派往65校網，家長則應該在3至6的選項上保守填寫。」

港島區收生不足學校名單：

九龍區收生不足學校名單：

新界區收生不足學校名單：