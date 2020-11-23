小一自行收生｜有持15分入一線學校　有小學統一派位只餘6學額

全港各官立及資助小學，於今日（23日）公布小一自行分配學位結果。教育局指，今年約有49,749名學童提出申請，當中約46.45%（23,107名）學童在此階段獲派學位，比去年微升約2%。而「世襲生」佔逾56%，與去年相若。有升學專家指，雖成功獲派比率創近十年新高，很多家長聽到消息後都十分開心，但忽略了最關鍵的原因，便是申請人數的下降。

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申請人數少導致比率上升 有15分成功入一線學校

本地教育及升學顧問曾廣豪（Ian Tsang）表示，不少家長聽到今年小一自行分配學位獲派比率創近十年新高便十分期待，但其實只是很簡單的數學概念混淆了大家，今年的自行申請人數是自2014年以來首次在5萬人以下的水平，人數少了百分比便被拉高。

根據現行的小一入學統籌方法，在「自行分配學位」階段，主要分為「必收類」和「計分類」。「必收類」的學生，為有兄／姊在該小學就讀或父／母在該小學就職的申請兒童提供的學位，屬校方必須取錄的「世襲生」，約佔學校小一學額30%，若學位仍不足，則需調撥統一派位的學額，也是所謂的「蠶食位」；若有未能盡用的學額，學校可撥給「計分類」學生，根據「計分辦法準則」所計得的分數，去決定派位的優先次序，佔學校小一學額不少於20%。

曾為不少家長提供升學顧問服務的他，直言自己今年收到不少15、20分也獲派第一線學校的喜訊，這些一線學校有在九龍塘、北角、深水埗等等。總括而言，今年自行分配結果與往年相約，熱門和二線頭的學校保持超收或用盡學額，而近年學校情況穩定，就算家長填統一派位時，參考同區家長上一年的填法也不會有太大問題。

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有學校超收只餘6學額統一派位

香港教育大學賽馬會小學再度蟬聯年度「超收王」，小一總收生人數76人於自行分配階段已收生70人，只餘下6個學額統一派位。曾廣豪指，這間學校的情況比較特殊，因為校齡短，當時創校更以「Happy School」形象進入大埔區，而且沒有宗教背景，因此不少15分的家長也會一試。而近年的適齡小一學童都是「細佬妹」佔多數，而84校網目前大部分學校仍是重學術的情況下，該校成為了這些「細佬妹」較易適應的選擇。

而收生不足的學校當中，屬於91校網的世界龍岡學校黃耀南小學情況最嚴重，自行分配學位學額合共63人，但自行階段只收到10位學生。

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