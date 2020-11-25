小一自行派位│祖孫三代讀喇沙25分成功獲派　媽媽：這一代更難入

全港各官立及資助小學，早前公布小一自行分配學位結果。今年約有49,749名學童提出申請，當中約46.45%（23,107名）學童在此階段獲派學位，成功獲派比率創近十年新高，但申請學童人數是自2014年來首次跌破5萬水平。 今早(25日)家長陸續前往獲派學校為小朋友註冊學位，部分學校為方便處理和避免人群聚集，採分批或分時段方法安排家長到校，更有家長開心地與子女在學校前拍照留念，紀錄小朋友入讀心儀學校的喜悅。

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三代「世襲」非穩入

今年小一自行分配學位「世襲生」佔逾56%，與去年相若。程太的兒子以25分成功在自行分配學位階段派入喇沙小學，她表示丈夫與老爺也是喇沙舊生，笑言有聽丈夫說過這一代是比上一代更難入讀喇沙。由於兒子太細個仍未清楚發生什麼事，所以沒有為派中心儀學校而慶祝。

雖然她知道手持25分不是穩入喇沙小學，但也沒有為兒子報太多直資及私立學校。本身並不是住在41網的程太是一名全職媽媽，現時停課期也有自己跟進兒子學業進度，現時兒子有學琴和上英文班，暫時未有想過移民，或者讓小朋友升中才考慮。

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孫子興趣班多 外公直言港孩「太叻」

王先生表示女婿是喇沙舊生，因為今天女婿與女兒也要工作，所以由他負責代辦註冊手續，對於今次孫兒獲派喇沙小學，他認為最緊要是小朋友自己有能力，他說：「現在香港細路哥都好叻，是叻過頭，又學好多樣嘢，又學畫畫、學數學，我都唔知佢學啲咩，我叫佢唔使學咁多，但佢哋都照學，以我所知佢哋無去考其他學校。」

為兒子入喇沙感開心 校門外拍照留念

另一祖母與家人及兩名孫兒、外傭前來喇沙小學部辦理註冊手續，祖母表示孫兒以25分入讀喇沙小學，由其丈夫那一代已是喇沙學生，是三代世襲，對於今次大孫兒成功經自行分配喇沙小學，令手抱的小孫兒未來也可入讀感到高興，他們拿着文件在喇沙小學門外拍照留念。

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