聖誕節2020｜繪本大型馬戲團外星人主題佈置　食盡十分天燈夜市

臨近聖誕，不少商場都換上聖誕新裝飾，商場洋溢著濃濃的聖誕氣氛！其中有不少商場以小朋友作主題，推出適合小朋友的裝飾和互動裝置。

Alien Planet外星人聖誕派對

今個聖誕，全港首個由兒童顧問團打造的聖誕活動的聖誕活動《Alien Planet外星人聖誕派對》登陸奧海城！ Alien Planet由15位5-10歲小朋友做主導，以「外星星球」為主題設計出外星人聖誕派對。

《Alien Planet外星人聖誕派對》由15位5-10歲小朋友設計。（攝影：黃寶瑩）

奧海城早前成立兒童顧問團「Olympian Kids Imagineer」，將15位5-10歲小朋友設計化成實物構建5大外星人體驗區，包括「外星人自畫像」、「外星人的文字解碼」、「外星人的聖誕禮物」、「外星星球的聖誕花」、「太空世界的聖誕流星」。小朋友可以登入S+ REWARDS應用程式選擇加入自己喜歡的外星星球，從視聽、嗅覺與觸感探索由兒童顧問團創作團隊所創作的外星星球—岩漿星球、人型星球、騎騎星球及為食星球，完成外星人體驗後，更可換領精美外星人美品，包括文具精品、口罩夾、貼紙等。

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Alien Planet外星人聖誕派對

日期：2020年11月21日至2021年1月3日

時間：中午12時至下午8時

地點：奧海城2期地下主題中庭

聖誕馬戲『風』玩飄雪樂園

講到聖誕節，當然少不了飄雪！青衣城就以大型馬戲團為主題，推出「聖誕馬戲『風』飄雪樂園」。場內有個6米高旋轉玩具城堡，城堡內的拍照「打卡」牆放置了超過一百隻可愛的熊啤啤，小朋友必去！而城堡會定時上演聖誕飄雪匯演，飄雪配合場內馬戲團轉動裝置及閃爍燈光效果，超有氣氛！

青衣城就以大型馬戲團為主題，推出「聖誕馬戲『風』飄雪樂園」。（攝影：余嘉文）

而商場戶外位置則有曾於台北展出的互動光樂藝術裝置 「聽風的森林」，110組互動光樂藝術裝置，每一支風動裝置將會如風鈴般，隨大自然清風移動，發出不同管樂聲效及色彩光影，晚上去吹吹風，非常舒服。

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青衣城「聖誕馬戲『風』玩樂園」

日期：即日起至2021年 1月3日(星期日)

時間：正午12時至晚上10時

地點：青衣城1期一樓夢幻島大堂及2期平台花園

青衣城「聽風的森林」

日期：即日起

時間：上午8時至晚上9時

地點：青衣城2期平台花園

GOOLYGOOLY FRIENDS繪本聖誕森林

全港首個GOOLYGOOLY FRIENDS主題佈置登錄荃灣廣場，由韓國插畫師Kim Hyun主筆的童繪插畫散播冶癒正能量，設6大童夢主題打卡位包括逾3米高聖誕造型小豬Daisy、大笨象Ellen及小貓Pink Bibi、20米長立體繪本牆等。

除此之外，商場二樓亦有繪本巡禮，多達20幅繪本首次於香港展示，一個個經典的繪本故事情節，還有多個打卡位如聖誕巴士、聖誕水晶球等，化身成大型場景，讓你可以穿梭其中，與卡通朋友一起歡度聖誕！

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荃灣廣場 x GOOLYGOOLY FRIENDS 繪本聖誕森林

日期： 即日起至2021年1月3日

時間： 星期一至四: 上午10時30分至晚上8時30分

星期五、六、日及公眾假期: 上午10時30分至晚上10時

*開放時間如有更改，恕不另行通知

地點： 荃灣廣場L5戶外太空樂園

GOOLYGOOLY FRIENDS繪本巡禮

日期： 即日起至2021年1月3日

時間： 星期一至日: 上午11時至晚上10時

地點： L2樓223-225 舖

全港首個大型兒童繪本互動展覽+台灣文創嚐味之旅

今個聖誕，D‧PARK愉景新城特意打造充滿濃厚寶島風情的「台灣文創嚐味之旅」，並帶大家走進「十分天燈夜市」，超過百米長的天燈海映入眼簾，猶如置身台灣夜市當中，同時為大家帶來超過14間台式特色小吃攤，包括：珍珠奶茶、鹽水雞、大腸包小腸、地瓜球、柯仔麵線等。除了食外，是次首個誠品知味市集為各位引進近各式台灣伴手禮，給大家一解「無得飛」的苦悶。

除此之外，由台灣越洋而來的「誠品書店—故事大飯店」香港站將在D．PARK愉景新城和大家見面，是全港首個大型兒童繪本互動展覽！多個重量級故事明星齊集故事大飯店，並特設5大主題房，有經典繪本角色Where’s Wally、超萌卡通角色Peppa Pig、大小朋友都愛的霸王龍、風靡親子界的野貓軍團等。

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台灣文創嚐味之旅「十分天燈夜市」



日期：11月21日至2021年1月3日

時間：星期一至四12:00-20:00；星期五12:30-21:30；星期六及公眾假期11:30-21:30；星期日11:00-20:00

地點：D・PARK愉景新城 L1

「誠品書店—故事大飯店」香港站



日期：2020年11月21日至2021年1月3日

時間：星期一至日上午11時至晚上8時

地點：D・PARK愉景新城 L1中庭

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