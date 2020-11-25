聖誕節2020｜和Frozen女王、迪士尼經典角色打卡　再探玉桂狗國王

想要來一個冰雪聖誕嗎？將軍澳中心在聖誕節設了《魔雪奇緣2》的主題打卡位，還可以參與編髮工作坊變身成為小公主。而在葵芳的新都會廣場則迎接了不同的迪士尼卡通人物，讓小朋友感受奇妙時訂。MegaBox亦聯同Cinnamoroll（玉桂狗）帶各位小朋友參加華麗皇室聖誕盛會，一起來度過一個溫馨的聖誕節吧！ （圖片由機構提供）

冬日冰雪王國之旅

今個聖誕節，在將軍澳中心不只有萬眾期待的「Frozen夢幼特展」，更有以《Frozen2》為主題的大型裝置，大人氣「冰雪皇后」愛莎Elsa、安娜Anna和小白（Olaf）現身中庭的冬日冰雪王國。小朋友定必要到訪「Olaf魔雪夢幻小屋」、「魔法冰雪庭園」、「奇妙魔幻鏡」，還要記得到屋旁的「冰雪扭扭賞登記站」，有機會獲得「Frozen夢幻特展」門票。另外，會場準備了一系列有趣的工作坊，可以親手製作Olaf公仔和編髮變身成為小公主。

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迪士尼《魔雪奇緣》冬日冰雪王國

日期：即日起至2021年1月3日

時間：12nn – 8pm （星期六、日、公眾假期，12月24及31日延長至9pm）

地點：將軍澳中心G/F中庭

聖誕冬日童話祭

四大迪士尼經典童話故事角色登陸葵芳新都會廣場。《富貴貓》（The Aristocats）、《獅子王》（Lion King）、《小飛象》（Dumbo）和《小鹿班比》（Bambi）首次同場現身，以主角的標誌色彩及木系為主調打造，晚間更配以漫天炫目燈飾，綻放不同的節日氣氛。商場三樓設期間限定店，多款日本直送及期間限定的迪士尼角色精品供粉絲選購。

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聖誕冬日童話祭

日期：11月20日至2021年1月3日

時間：上午10時至晚上10時

地點：新都會廣場L4露天廣場

Cinnamoroll皇室造型聖誕盛會

MegaBox聯同人見人愛的玉桂狗Cinnamoroll邀請大家參加華麗皇室聖誕盛會！大家可以乘坐夢幻茶壺專車，並和各款大型裝置打卡拍照。同場亦有限定精品供粉絲消費換領。

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Cinnamoroll華麗皇室盛會攝影區

日期：11月18日至2021年1月3日

地點：MegaBox 9樓

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