香港樂高探索中心落實2021年初開幕　3萬平方呎10個不同主題園區

有「樂高超級室内遊樂場」之稱的香港樂高探索中心（LEGOLAND Discovery Center Hong Kong）來年將在K11 MUSEA開幕，據了解場地面積達3萬平方呎，主要為有3至10歲兒童的家庭提供平均2-3小時的互動及教學體驗。中心將設有10個不同的樂高主題園區，包括古堡歷險、迷你天地、樂高好朋友OLIVIA之家、樂高創意工作室、樂高得寶農莊、魔法轉盤、樂高賽車場、樂高4D動感體驗及樂高咖啡室及禮品店。 （攝影：黃寶瑩、部分圖片：日本樂高探索中心）

官方宣布1月25日開幕

早前香港樂高®探索中心Master Model Builder終極大賽完滿結束，當日大賽上，默林娛樂亞太區業務拓展總監Ben Sweet表示：「隨着中心（香港樂高探索中心）開幕的前期工作準備得如火如荼，我們很高興正式宣布香港樂高®探索中心將於明年2021年1月25日開幕。」

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已可購買門票和預約遊玩時段

雖然香港樂高®探索中心明年才開幕，但有興趣的家長已可率先在網上購票，更設有「First-to-Play 門票」可以搶先在1月23日（星期六）或1月24日（星期日）中挑選一天預約遊玩時段。

樂高探索中心目前在全球共設有27間，亞洲區共佔5個，包括東京、大阪、北京、上海及瀋陽等，全年通行證及一日門票售價分別為$999及$240（大小同價），目前全年通行證名額已滿。

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