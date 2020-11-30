外傭假期│一文睇清全年假期　安排外傭聖誕冬至放假慎防違法

對於不少新手僱主來說，外傭何時放假，一年放幾多日假可能也不太清楚，特別在疫情又再度嚴峻的時候，很多僱主可能不想外傭放「紅日」，以減少到人多地方聚集的機會；也可能因為僱主在家工作，在安排假期一事上就更加小心，既想不妨礙工作，也不想觸犯《僱傭條例》而負上法律責任。在即將完結的2020年裡，12月份已有令僱主容易混淆的法定假期，到底冬至是否可以放假呢?聖誕可放幾日假?即睇計算方法。

根據《僱傭條例》的規定，外傭有權享有休息日、法定假日及有薪年假。根據「標準僱傭合約」的規定，如僱主與傭工續約，傭工必須在新合約生效前，返回其原居地放取不少於7天的有薪∕無薪假期 (除非事先獲得入境事務處處長批准在港延期逗留)，費用由僱主支付。 僱主應妥為保存假期及工資記錄，以免日後發生爭執。

點圖即睇三大外傭可放假期類別：

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點圖即睇2020／21年外傭可放假期：

由於疫情又再嚴峻，香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示如果僱主不是太急需找外傭，不妨考慮在疫情過後才聘請外傭，她說：「縱使現在聘請的外傭無論是現成或海外都有一定風險，不要急於以高價搶外傭，斷約外傭質素更難以保證。」如果僱主想外傭減少假日到人多地方聚集，她有以下建議：

醫生：要求外傭在家戴口罩成效不大

外傭堅持放假外出與朋友聚會，僱主擔心外傭將病毒帶回家中，全科醫生鍾偉傑指，如情況許可，當然最好做法是勸導外傭假期時不要外出。如果真的要外出，僱主亦要再三強調，不要到人多地方聚集，也要遵守二人限聚的禁令，即最多只約一位友人外出。回到家後，外傭亦要做好消毒措施才入屋，並在入屋後盡快洗澡、更衣，然後再投入工作。

在家戴口罩工作的可行性方面，醫生認為成效不大，畢竟住在同一屋簷下，假如外傭感疫，所有同屋人都已是緊密接觸者，但如果家長想更安心的話，外傭在煮食時戴上口罩，以及安排與家人分開進食，是較為減低風險的做法之一。

按圖睇清外出購物及回家必做5步：

點圖即睇：疫情下外傭想回鄉過聖誕 僱主隨時要付隔離檢測費高達七、八千元