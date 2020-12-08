中一自行分配學位一月交表　一文睇清申請程序＋全港英中名單

還有接近一個月的時間，便是中一自行分配學位接受申請的日子，趁現在時間充裕，小六家長也需要開始思考報策略，令小朋友能入讀到更好的學校，而相信眾多家長也會以英文中學為首選，我們整合了全港的熱門英文中學名單，希望能幫助到大家更快地到心儀學校。

2021 年度中學學位分配辦法

學生只可以向不多於兩所列載於《申請中一自行分配學位手冊》（手冊） 內的參加派位中學申請，否則，其獲得自行分配學位的機會將被取消。該手冊由教育局編印，並會在申請表及家長須知派發當日，分發給各小學供家長查閱。

各參加派位的中學於同一期間接受自行分配學位申請，日期為 2021年1月4日至1月18日（包括首尾兩日 ）。至於個別學校的辦公時間，請直接向學校查詢。所有參加派位中學（包括賽馬會體藝中學）在完成處理自行分配學位的申請後，須於 2021年3月31日透過書面及電話通知正取學生的家長其子女已獲學校納入其自行分配學位正取學生名單。

香港區熱門英文中學名單

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按圖即睇中一自行分配學位申請程序：

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