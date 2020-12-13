張繼聰林盛斌仔女跟外傭學唱印尼歌　網民：個震音好有印度色彩

許多人家中都有聘請外傭姐姐照顧小朋友，張繼聰亦不例外，早前他分享了一段囡囡kakaball 唱歌的錄音，原來張繼聰家中的外傭姐姐教kaka ball 唱印尼歌，不少網民不禁表示「發音好標準！」、「好厲害」！除了張繼聰，其實林盛斌（Bob）的囝囝亦曾經跟姐姐學唱印尼經典兒歌，謝安琪當時也有留言表示「我個女都鍾意唱呢隻！」

張繼聰早前分享一段錄音，囡囡Kaka ball 用可愛的語氣唱歌，原來家中姐姐教kaka ball 唱印尼歌，張繼聰更加表示聽囡囡唱歌時「治療，快樂」，有網民分享指，這首歌「歌名『Ada Cerita』, 中文翻譯是『有段故事』， 這段唱的是『我們的故事會在下輩子再續』」，是「氹小朋友瞓覺既歌」，不少網民表示Kaka ball發音非常標準，甚至讚揚「最尾有震音，好有感情！」

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林盛斌兒子識唱印尼兒歌

林盛斌早前於Insatgram上載囝囝唱印尼語的兒歌的短片，表示「如果你唔知噏乜，叫你屋企個印尼姐姐解釋你聽，個故事大概係有隻蚊俾隻蜥蝪食咗...... 呢首嘢喺印尼係有隻雀仔跌落水嗰個經典程度！」結果引起一眾網民留言指他們的仔女都有唱這首歌，連謝安琪都留言「我個女都鍾意唱呢隻！」！看來只要家中有印尼外傭，小朋友都會懂得唱這首兒歌！

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這首兒歌是印尼的經典兒歌《Cicak Cicak di Dinding》，內容講壁虎吃蚊的故事，當中Cicak即是印尼話的壁虎，兒歌簡單易唱，難怪成為印尼的經典兒歌。

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