2021年媽媽必追7部韓劇　男神李鍾碩、宋仲基、孔劉回歸

轉眼間踏入12月，意味著2020年即將結束。2021年將會有大量必追韓劇排隊等待上演！全智賢、孔劉、朴信惠、蘇志燮等等演員都預計會回歸，喜歡追看韓劇的媽媽們一定要留意開播日期！

《寂靜的大海》

由韓國影帝鄭雨盛擔任製作人，孔劉、影后裴斗娜與李準主演的科幻動作驚悚劇《寂靜的大海》預計在2021年下半年播出。劇集講述在未來世界，地球因沙漠化而導致人類缺水斷糧，人類在地球已經快無法生存，於是由孔劉飾演的航太局隊長，帶領太空人菁英到地球以外的地方找尋拯救人類的方法。

《寂靜的大海》由韓國影帝鄭雨盛擔任製作人，孔劉、影后裴斗娜與李準主演。

《機智醫生生活2》

2020年3月播映，由曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都主演的《機智醫生生活》獲得韓國媒體《Joynews24》評選為2020年「年度最佳韓劇」，當時揭起追劇熱潮，第二季預計在2021年6月播出。劇情以醫院急診室為背景，圍繞著本劇核心「五人幫」講述醫生、護理師和患者之間的溫馨故事。

《機智醫生生活2》預計在2021年6月播出。

《不可殺》

由《客：The Guest》編劇，以400億大製作的劇集《不可殺》目前傳出將由蘇志燮、朴敏英擔任男女主角，雖然還未定案，但蘇志燮、朴敏英的組合讓人非常期待！《不可殺》講述了600年來帶著前世的記憶重複死亡和重生的女人，和600年來無法死去的男人的故事。

《不可殺》目前傳出將由蘇志燮、朴敏英擔任男女主角，不過還未定案。

《智異山》

由《太陽的後裔》《孤單又燦爛的神－鬼怪》李應福導演、《屍戰朝鮮》《信號》金銀姬編劇，全智賢、朱智勛主演的《智異山》預計於2021年下半年播出。《智異山》描述在廣大的智異山上，抱著不同目的前往國家公園的人們所發生的懸疑故事。

《還魂》

《未生》《信號》金元錫導演、《德魯納酒店》《主君的太陽》洪氏姐妹編劇製作的《還魂》將於2021年上演，據悉，劇集有望由李鍾碩、宋慧喬主演，其中李鍾碩預定在今年年底退伍，如果確定出演《還魂》，劇集便會是他的復出之作，非常令人期待！

《還魂》有望由李鍾碩、宋慧喬主演。

《Vincenzo》

由宋仲基、玉澤演、全汝彬主演的動作劇集《Vincenzo》預計在2021年上半年上映，劇集講述因組織間的派系鬥爭而從義大利逃到韓國的黑手黨顧問律師愛上了女律師，兩人合力伸張正義，用「以惡制惡」的方式來體現正義的故事。

由宋仲基、玉澤演、全汝彬主演的動作劇集《Vincenzo》預計在2021年上半年上映。

《Moving》

改編自知名網路作家姜草執筆的同名漫畫《Moving》暫定於2021年8月播出。劇集將由由《夫婦的世界》導演執導，有望由趙寅成、韓孝周、車太鉉主演，這3名演員皆是很少在韓劇中見到的知名演員，假若成真正的非常期待！《Moving》劇情講述擁有飛行能力的男主角和有著治癒能力的女主角相遇後，對自己先前隱藏的超能力重拾信心的過程。

改編自知名網路作家姜草執筆的同名漫畫《Moving》暫定於2021年8月播出。

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