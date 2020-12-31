老公腰圍變粗、性趣缺缺漸現「佬化」？　或因男性更年期已到臨…

你家老公是否常無精打采，腰圍越來越粗，下班回家，幾乎不想動，晚餐後就在梳化上打起瞌睡，性趣缺缺，很久沒有「交功課」？台灣泌尿科門診發現，睪固酮低下的中年男性明顯增加，女性應該扮演更積極的角色，主動陪同先生就醫。

老公為何近來性趣缺缺？（按圖了解）

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台灣奇美醫學中心泌尿外科主治醫師謝昆霖指出，男性荷爾蒙，俗稱睪固酮，在男性生理跟心理運作過程中，佔有重要的關鍵角色，如果睪固酮濃度變低，將影響男性身心健康。

大部分睪固酮來自於睪丸，但也會受到腦部腦下垂體分泌的性腺激素所調控，因此當睪丸或腦下垂體有異常時，就可能造成睪固酮低下。如果是成年男性，就可能睪丸縮小、勃起功能障礙或者不孕。

謝昆霖醫師說，曾經收治過一名三十多歲勃起障礙患者，血液檢查發現，睪固酮嚴重低下，經過詳細檢查之後，才找出原因，原來是腦下垂體腫瘤，抑制睪固酮正常分泌。

另一種睪固酮低下原因則是「遲發性睪固酮低下」，大部分為中年男子，這就是所謂的「男性更年期」，40歲以後，睪固酮濃度以每年1至2％的速度下降，如果降至標準值以下，就會出現身心症狀。

43歲陳先生長期服用糖尿病、高血壓等藥物，定期回診拿藥，年初被另一半押着至泌尿外科門診，原因是老公彷彿變成另一個人，假日發懶，不想出門，平常回到家，吃了晚餐，就在梳化上打起瞌睡，為此，體重持續上升，肚子越來越大。

陳太太認為先生應該是「男性更年期」，但他認為，自己還年輕，怎可能更年期，只是工作壓力太大。為了求醫問題，夫妻吵了好幾回，最後先生才點頭答應。

抽血結果顯示，陳先生確實到了更年期，睪固酮數值低下，評估後，醫師給予適當的荷爾蒙補充，以及鼓勵運動，飲食控制，幾個月後，整個人精神許多，「早知道就聽老婆的話早點來就醫」。

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許多中年男子外觀體態越來越像大叔，挺着啤酒肚，體力和腰圍成反比，謝昆霖醫師說，這些都是睪固酮低下所致，研究發現，睪固酮過低，可能引發高血壓、糖尿病、高膽固醇等，另一半應該多加留意先生的身體狀況。

美國聖路易大學「老化男人睪固酮低下」（ADAM）問卷：

1. 你的性慾是否降低？ 2. 你是否感到缺乏活力？ 3. 你是否察覺有體力不足，同時也有耐力不足？ 4. 你的身高有否減少？ 5. 你是否發現自己「享受生活」的感受不如從前？ 6. 你是否感到沮喪，同時（或者）脾氣變壞？ 7. 你勃起時的硬度是否無法與過去同日而語？ 8. 你是否發現最近運動時，體力變差很多？ 9. 你是否在吃完晚餐後就感到昏昏欲睡？ 10.你是否發現最近工作績效每下愈況？

若有上述的（1）或（7）或其他任三個答案為「是」，臨床症狀就已經符合睪固酮低下，建議至門診做進一步檢查。如果抽血證明睪固酮的確低於標準值，就需補充。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：老公腰圍變粗、性趣缺缺，原來還有這個原因！】