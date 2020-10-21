拎半日整頭髮幾耐未試過？　媽媽放棄Me Time多得豬隊友老公唔少

「一個人外出」——這句話對於家庭主婦而言簡直是奢侈，就連剪個頭髮的時間也沒有，更不用提跟朋友去購物或旅行，做夢還比較快。以下內容節錄自《不過就是待在家？家庭主婦比你想像的更崩潰！》一書，若丈夫也想讓太太安心地享受休息的時間，這篇文章將會是好好的起點呢！

沒時間去髮廊的主婦多到令人驚訝。為了讓太太能有幾小時的時間出門整理門面，丈夫應該這樣做。

丈夫必須具備一點家事技能，讓妻子可以得空去髮廊（按圖了解）

開始經營社群媒體後，得知有非常多的主婦表示沒時間上髮廊，着實令我感到訝異。

本篇就要針對這個「連去髮廊都有困難的主婦」來探討一番。

去不了髮廊的理由主要有：

．寶寶抗拒奶瓶，無法託人照顧（這取決於寶寶的習性，或許只能認了） ．把自己的事擺一邊，覺得這樣太浪費時間（沒這回事喔！）

在各式各樣的意見中佔最大多數的理由則是：

．無法交給先生照顧（先生做不來）

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無法放心將小孩交給先生是相當嚴重的問題

粗估一下太太上髮廊的時間，包括往返以及髮型整理設計3小時，再去咖啡館放鬆1小時，為時大約4小時。就算是去比較遠的髮廊，再順便去哪裏喝杯飲料，頂多也是半天時間而已。連這短短的半天時間都無法獲得太太的信任，認為「無法將小孩託給先生帶」，可見平常根本就沒照顧過孩子吧……。是說，一般假日時先生不是都會單獨顧孩子半天嗎？帶上水壺去公園時間一下子就過了，雖然老爸會累個半死（笑）。如果太太連髮廊都無法安心去了，更甭提跟朋友去購物或旅行了，做夢還比較快。

總而言之，老公不幫忙騰出時間的話，主婦完全無計可施 成為主夫之後我才知道，帶孩子真、真、真的沒有自己的時間。

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順帶一提，我們家從以前就將太太上髮廊與咖啡館的時間列為最優先事項。因為不這麼做的話，太太根本沒有個人時間……，真的就只能一∼∼直跟小孩綁在一起。太太想去咖啡館的時候就可以直接出門，想去髮廊也不用提前很久做預告（因為我從以前就不太在假日安排私人活動，假如工作養家者在假日排了很多個人行程，主婦／主夫會更沒有時間可調度）。

也有很多人說把孩子託給先生帶很不好意思，我認為沒有必要這麼想，平時先生上班累，太太也沒閒着。屏除孩子的因素不談，看到身為自己另一半的女性有大半年沒上過髮廊，難道不會心生體恤，並告訴對方「儘管放心去」嗎？完全無動於衷實在有點不可思議……。

還有看到留言表示「其實想去離家較近的髮廊，但很擔心老公沒辦法顧孩子，不敢交給他，只得選距離較遠但有附設托兒中心的店家」，其中有些人所光顧的髮廊單程甚至必須花費1小時以上。如果是真心喜愛那家店的話自然不成問題，可是上述這些情況明顯就是不對勁……。順便說一下，我也曾去過一次附設托兒中心的髮廊，但只留下小孩鬧個不停超級頭大的回憶……（笑）。畢竟上髮廊的頻率頂多一個月或兩個月一次，先生應該盡可能給予協助。

光是能夠「一個人外出」就令人感到腳步輕盈。

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幫太太撥出上髮廊的數小時時間是丈夫的義務

目睹到髮廊問題引起這麼多迴響的現狀，讓我切實感受到不曾參與育兒的男性依舊為數眾多的事實。像我會分享奶爸心得，上網也會發現參與育兒的男性變多了，去公園時也會看見許多帶着孩子的父親，讓我以為不參與育兒的父親已經絕跡了。

但換個角度想，不肯參與育兒的父親當然不會出現在公園內，現實生活中也很難有管道投訴「老公都不幫忙顧孩子很困擾」的煩惱。實際上，跟上一個時代比起來，男性的育兒參與率的確有上升，可是這畢竟只是與從前相較之下的水準，根本還沒達到令人滿意的程度，否則這個話題也不會湧入令人看不完的大量留言。

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我認為幫太太騰出上髮廊的時間，是身為丈夫的任務之一，可是太太若覺得「不敢把孩子交給丈夫帶」，一切等於白搭。家事就算了（雖然也有必要做家事！）至少應該培養一些育兒技能，好讓太太能放心將孩子託付給丈夫幾個小時，這是今後男性絕對必備的基本功。

而我也認為，男性必須學會最基本的家事與育兒技能，以備不時之需。不時之需，顧名思義就是不知何時會遇到，但至少得讓太太可以在自己方便的時間，去自己想去的髮廊。

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書名：不過就是待在家？家庭主婦比你想像的更崩潰！

作者：河內瞬

作者河內瞬四年前由上班族轉為全職家庭主夫，因而開始經營部落客「主夫的每一天」（www.kawauchisyun.com），分享從上班族改當主夫後所體悟到的家事、照顧一對女兒的辛酸血淚。以獨到觀點發表「試想小孩若是下屬會怎樣」、「主夫乃值得推薦的職業」等文章與原創漫畫，粉絲人數急速上升中

譯者：陳姵君

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