聖誕節公布懷第3胎　懷孕初期內地做產檢　胡杏兒：願望成真了

41歲的胡杏兒，2015年與李乘德（Philip）結婚後，分別誕下大仔李奕霆 （Brendan）及細仔李奕霖（Ryan），一家四口經常在ig曬生活照，在今日（25日）聖誕節，她與丈夫分別在ig開心宣布懷上第三胎，更表示自已「願望成真了」。

胡杏兒自8月起帶着細仔離開香港到上海工作，參與內地演技類綜藝節目《演員請就位》第二季，最終擊敗一眾實力派演員奪得冠軍，與丈夫及大兒子分隔數月，她經常在ig表示很掛住兩父子。

工作完結後相信胡杏兒已在聖誕前趕回家一家團聚，今日她與丈夫分別在ig宣布已懷第3胎，她更表示：「我來自一個希兩個姐姐的家庭，從小就體會到三姊妹的好處，一直覺得如果3個孩子會是一件特別美好特別幸福的事。2020年的聖誕節告訴大家，願望成真了。」她懷孕初期身處上海，既要應付工作也要照顧細仔，絕不容易。

胡杏兒還透露之前在內地工作時也沒有跟劇組透露懷孕一事，因為自己不想有任何特權。她說：「我希望在公平、公正的前提下比賽，最後得到好成績也很開心，而且有兩個兒子一直陪著自己！」

她表示這一胎沒有太辛苦，基本上跟其他懷孕婦女一樣，工作時也沒什麽影響，她更指自己已適應懷孕時工作，而懷孕初期也沒見肚，沒人察覺！她說：「感謝寶寶好乖，我一直有在內地做檢查，好安全、好順利。但現在疫情下都會份外小心。」相信在工作完成後一家五口可以開心迎接2021年。

按圖即看胡杏兒與兒子的生活：

+ 4 + 4 + 4

相關文章：Coffee曬肥嘟嘟童年照 竟同兒子伯伯撞樣 網民：好似女版伯伯

按圖即睇林芊妤Coffee童年照：