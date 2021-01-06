中一自行分配學位｜想獲派心儀中學　升學專家：要參考呢個數據

升中自行分配學位階段於1月4日展開，小六學生家長可在本月18日前，向不多於兩所參加派位的中學提交申請，且不受地區限制，收生準則及比重由學校自訂，學校將於3月31日通知獲分配學位的正取學生家長。自去年起教育局將自行分配學校及統一派位分為兩階段進行，教育顧問Ian Tsang指家長在這階段選校不宜進取，應先穩入一間中學，他更建議家長在今年特別要參考這個數據…

按圖即睇中一自行分配學位選校策略：

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去年受新冠肺炎疫情影響，大部分參加派位的中學都將面試取消，學校會根據學生的成績、操行及獎項作參考，教育局會按照學生第一、二次呈分試成績，編制「全港學生成績次第名單」，供中學作收生參考。今年仍未知會繼續進行面試或是取消，Ian Tsang指家長不用為面試而做太多的準備：「面試一般會考學生的中英文語言能力，要求考生閱讀及朗讀文章，也會問及文章內容以了解其理解能力，理論上不會有筆試。這都是看學生現有的知識及能力，也不是一下子能準備，順其自然就可以。」

若今年仍然受疫情影響而取消面試，Ian Tsang指學校會看學生的操行、獎項，並根據教育局會的「全港學生成績次第名單」作收生參考，現階段兩次呈分成績已完成，家長亦已了解子女的排名應屬哪個banding。

第二志願宜保守

「自行分配學位階段不像統一派位，不會跟個人隨機號碼抽籤，學校主要根據學生成績、操行、個人獎項及面試表演而決定取錄與否。沒有幸運成分，如子女的成績屬band 1C的，就應該選擇同banding的學校，不宜去搏band 1A或B的學校，因為原本band 1A的學額已不足夠收錄所有同banding的學生，更何況是其他1B及1C學生？」他建議家長要作出正確的配對，而排在第二志願的中學宜揀選較保守，以穩陣入一間中學為目標。

按圖即睇中一自行分配學位注意事項：

他更提醒家長要留意，自行分配學位階段一旦獲中學取錄，不能放棄學位再參加統一派位。若同時有直資學校取錄，則需要在指定時間內作出決定並註冊，不能同時註冊直資及派位學校的學位。

現讀小學派位數據更具參考價值

去年受疫情影響取消了中一入學前香港學科測驗（Pre-S 1）的考試，Ian Tsang指教育局會根據之前兩年的成績作參考，就讀學校過去兩年派位結果及數據就變得更具參考價值。「今年其實相對往年較易作評估，因為教育局用回前兩年的數據，家長要看自己學校去年及前年派位結果，再根據子女成績就可作出配對，在選校上就更有把握。」他說。

Ian Tsang提醒家長不要受校網所限，靈活運用兩個志願，計算哪些屬穩入的中學。他指全港18區的學校，也有成績的差距，當中5區包括中西區、灣仔、油尖旺、九龍城及沙田區的學校學生成績屬平均線以上，而另外4區包括港島東區、觀塘、荃灣、葵青屬平均線，其餘9區則屬平均線以下。「舉例說你在中西區的小學就讀，成績屬band 2頭，基本上跨去這5區以外的其他區，理論上可以向上升，例如揀選深水埗區的學校更有機會入到band 1中學。」

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按圖即睇中一自行分配學位申請程序：

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