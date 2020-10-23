升中選校｜香港兆基創意書院開設初中課程　蔡思韵：師生關係好好

香港兆基創意書院於2006年9月開辦，是香港第一所提供全面創意教育的直資高中。該書院即將於2021/22學年開辦中一，隨後3年完成開設中一至中三級別。書院的初中課程將包括教育局規定的科目，並以創意、藝術和生活方式切入，並非只培訓職業藝術家，書院每年收取33,000元學費，略比現時學費較高。港產電影《幻愛》女主角蔡思韵是書院校友，感激老師啟發了她表演的宗旨，直至當上演員也非常受用。

港產片《幻愛》講述男主角患有精神分裂症，幻想和女主角拍拖，但現實中的女主角卻是截然不同的個性，譜出疑幻似真的愛情故事。電影票房大收，飾演女主角的演員蔡思韵也備受讚賞，原來她是香港兆基創意書院的畢業生。她原本修讀多媒體表演藝術，喜歡現代舞，後來立志當上演員。

她憶述在學時和同學參與一個學界舞蹈比賽，2個小妮子拼命想使出令評判眼前一亮的高難度舞技。但老師看到後，花了很多時間和心機說服她們，表演是在乎感受多於技術。她坦言這句說話現在仍影響著她的演員之路。

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她十分欣賞書院的師生關係，學生甚至可以直接稱呼老師的名字，非常親切。書院副校長蔡芷筠更補充，學校沒有校規，只有「不接受行為」；老師不會處罰，反而花大量時間去和學生溝通，希望學生重拾對人的信任，「在學階段，有可以信任、唔會出賣佢嘅成年人，對學生係非常重要」。

另一位正在書院學習的學生「蘋果樹」坦言過往在主流學校不能融入校園生活，打不進同學的圈子。在書院學習藝術，可以很獨立，讓他安心慢慢適應和同學相處。現時更初嘗接觸音樂，嘗試作曲，走向前所未見的發展方向。

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來年開辦初中課程

香港兆基創意書院原本只提供高中課程，學生在中四時接觸不同範疇的創意藝術領域，中五專注發展所選範疇，中六則全力衝刺DSE。書院副校長蔡芷筠指，學生實際只有1年多的時間發展所選的藝術方向，很多學生也反映不夠時間做「海綿」，吸收不同的知識。

書院早前獲教育局批准在來年開辦初中課程，於2021-22年招收第一屆中一學生。書院現時收生500人左右，教職員約100人，師生比例1:5。蔡芷筠副校長透露，首年將開辦2班中一，而中四則由6班削減至4班，高中將來會削至3班，惟需視乎收生人數而定，但目標維持相同的師生比例。

親子關係差 原因是「唔執房」

而初中課程除了「創意藝術基本功」外，還增添了「生活教育」課，讓學生學習群體生活和基本生活技能，也會有野外學習，加強溝通和協作能力。

蔡芷筠副校長指，曾聽說家庭的親子關係差，竟是源於孩子不懂執房，因此培養學生的自理能力和生活技能也十分重要，讓他們未來成為一個具好奇心、有毅力和負責任的人。而校園也會因應初中課程而有所轉變，新增家政室和實驗室等設備。

入學面試 家長必須參與

學校在11月和12月均設一場初中課程簡介會，想報讀的學生和家長必須出席書院的簡介會，率先了解書院的學習方式、生活和理念，以及家長的角色和學生的出路等資訊。

另外，家長也需參與以工作坊形式進行的面試，老師在當中會觀察學生與他人的互動、創意和思維，期望學生發揮好奇心和開放的學習思維。

而書院並不會參與教育局的中央派位，因此有興趣的學生和家長必須自行申請入讀。蔡芷筠副校長補充，學生在小學的藝術成就只是補足部分，最重要是學生對學習的興趣。她又指，書院的初中及高中銜接並不以學術成績主導，大部分離校學生都是不適應學校的生活轉變或者有新的路向，與成績無關。

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