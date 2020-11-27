海外升學｜兒子中文弱送英國升中學　港媽：長假期終於唔使陪溫書

中文科堪稱是現代學生的「死亡之卷」，有港媽因為兒子的中文科能力較弱，英文能力強，而決定提早送兒子到英國升讀中學，避開必修的文言文和通識科。她陪兒子到英國升學後，在生活和教育上均充滿驚喜：「長周末唔使溫書，功課都只係好少，老師都只係鼓勵學生做！」 （圖片由受訪者提供）

小朋友去外國升學，可以避開「死亡之卷」中文科。（GettyImage）

港媽Michelle在今年9月陪同兒子Cyrus到英國升讀中學。「我爸爸年青時透過專才計劃得到英國的居留權，而這個權利可以傳到下一代，所以我有BC2的資格。不過我兒子就沒有了，他手持的是特區護照。」Michelle解釋。即使近日BNO擴權，持有BNO護照的港人可以申請全家移民到英國，但Michelle一家卻不能受惠。

Cyrus在本地就讀直資小學，英文成績比中文好，Michelle考慮到他升到中學時要面對更深奧的中文、文言文和通識科，反正他升中亦要適應新的校園生活，不如提早讓他到英國升讀當地中學。

不過，他們沒有相熟的親友在英國居住，Michelle亦花了一番心機為兒子挑選合適的中學。她又考慮到丈夫和自己日後會繼續留港工作，因而為Cyrus選擇了寄宿學校，待他適應了英國生活，她便可以安心回港。

如何選擇「落腳地」?

很多媽媽都思考帶小朋友到英國後，應該到哪兒落腳。Michelle選擇了雷丁（Reading），一來接近倫敦，坐火車約需30至45分鐘，而又比倫敦寧靜，二來校網也很不錯。她解釋，以倫敦為中心向外分為5個區（Zone1至Zone5），房租和生活指數當然以倫敦最貴，愈近郊區便愈便宜，但英國的交通費不菲，即使短途地鐵也索價港幣20元一程，每天來回的話，真是「小數怕長計」。不過，倫敦亦不鼓勵駕車，私家車進入某些區域需收取附加費。因此，大家宜考慮居住地和返工、返學的距離，在交通費和房租之中取得平衡。Michelle認為，如非恆常地需要用車，需要時才租車亦是一個可行的方法。

而選校方面，Michelle分別透過香港中介顧問和自行電郵申請，向2間學校提出入學申請。「我選校不只看學術排名，更重視是學校對學生的支援和關心。」她在2間學校之中再細選，決定選一間「細校」，認為老師更能集中照顧學生，師生比例少，宿舍更是一房兩人，支援會較為集中。

港媽大驚喜：長假不再需要陪溫書

Michelle和婆婆在今年9月陪伴Cyrus一起到英國升學，坦言兒子在學校完全沒有適應問題，「第一日回來還說：『終於可以全部用英文溝通』，頭一個星期更沒有功課」。

她亦分享，英國學校的假期較多，9月開學後，10月中已有一個長達10天的小假期，在12月又放聖誕假。「10月中的假期和香港的重陽假重疊，我想起上年的long weekend，我就和兒子坐在書桌溫習，香港的學校總喜歡在長假後安排測驗。」但在英國的長周末，學校不但沒有安排測驗考試，連功課也是薄薄數頁，亦沒有強制一定要完成，結果母子倆租車到了動物園和博物館遊玩，有一半時間則在家中休息和閱讀。「我問Cyrus最後有幾多同學有做功課，他說很多同學都沒有做，但亦沒有後果，英國老師只是鼓勵他們去完成。」而久久沒有測驗安排更令Cyrus不習慣，甚至主動詢問她「幾時先有測驗？」。

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「連媽媽的WhatsApp群組都不再談溫習和考試！」Michelle對比本地的家長群組，經常圍繞孩子的功課、考試範圍等等，但英國的家長卻習慣把學業交給孩子處理，群組只是閒話家常，「例如他們會問『我孩子今日漏了外套在學校，有人撿到嗎？』，又或是分享到了什麼地方玩，話題輕鬆很多」。她坦言，兒子在英留學，不但是他的學習壓力減少了，連她也感到輕鬆多了。

目前Cyrus採用周制寄宿的方式上學，星期日至四留校寄宿，星期五放學後回家，星期日再返學校。Michelle指，待兒子完全適應後，他就會全面寄宿，而她便會回港重返職場。

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