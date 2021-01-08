女兒年年考頭三名　Ian Tsang故意安排大量活動：想佢學識一樣嘢

香港讀書壓力大已不是新鮮事，在小學階段，呈分試更會影響小朋友升中的去向，因此家長會份外緊張！教育顧問Ian Tsang則反其道而行，於大女昭妍就讀五年班時，即考第一次呈分試的時期，安排密密麻麻的興趣班給她，故意留難女兒的Ian Tsang表示，希望從中教到女兒人生中最重要的一課-「時間管理」！

呈分試故意安排大量活動 女兒被逼做決策

現時14歲的昭妍，小學就讀於嘉諾撒聖心學校，6年小學學業成績一直保持全班3名之內，而五年級是她最辛苦的一年，那一年爸爸Ian Tsang故意安排了大量興趣班給她，至今昭妍仍歷歷在目，她說：「好記當年多興趣班多到會重疊時間，要自己揀去邊一樣，仲要應付功課同預留時間溫書，就算問屋企人點算，佢哋都會叫我自己決定。」因此昭妍有時會請假甚至缺席興趣班，去做她認為更重要的事。

Ian Tsang解釋，一般家長五年班會因呈分試而著重讀書，自己則調轉做法，故意安排大量興趣班給女兒，而這些興趣班都沒有特別挑選，純粹想「塞爆個時間表」。Ian Tsang認為成績固然不能忽略，但更重視時間管理這一項技能，當女兒習慣了「忙」的時候，就會思考那些事情應優先做，那些事情是較次要，愈早學懂時間管理，便不用擔心女兒中學學業問題。而結果亦證明了「忙」並不是借口，昭妍五年級時成績為全班第一、全級第二。

女兒醉心足球 成績下滑沒有借口

+ 2 + 2 + 2

昭妍自六年級首次参加足總賽馬會青少年足球訓練計劃後，便一直在女足的路上發展，青年隊、區隊甚至球會的訓練從不間斷，一星期可能有四、五天要長時間訓練，因此升中後昭妍成績亦有所下滑，但經歷過惡夢般的五年級後，她從來不會把成績下滑的事全歸咎於把時間放在足球上。

目前就讀英華女學校中三的昭妍直言：「見到其他同學某科目考得好過自己好多嘅時候，唔可以諗『個個都咁叻，我點努力都追唔上』，我反而會諗『其他同學都有唔同嘅活動，未必個個係運動，大家嘅時間係一樣，只係用咗嚟投入自己喜歡嘅事上面，只要打少啲機，玩少陣電話，就抽到時間讀書。」

按圖即睇Ian Tsang中一自行分配學位選校策略：

+ 4 + 4 + 4

按圖即睇中一自行分配學位注意事項：

香港區熱門英文中學名單

九龍區熱門英文中學名單

新界區熱門英文中學名單

+ 4 + 4 + 4

按圖即睇中一自行分配學位申請程序：

+ 2 + 2 + 2

相關文章：中一收生│睇清熱門直資中學簡介會及報名日期 自行分配申請詳情

新界區直資中學簡介會及報名日期

港島區直資中學簡介會

九龍區直資