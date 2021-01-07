人氣KOL「亞歷媽」夫婦同確診新冠肺炎　十天後更新近況報平安

新冠肺炎疫情肆虐全球，住在法國的人氣KOL「亞歷媽」王君萍於上星期二(29/12) 在其Facebook個人專頁發佈與丈夫確診新冠肺炎消息，情況令粉絲們十分擔憂，事隔10天，亞歷媽終在網頁更新近況，向大家「報平安」之餘，亦上載個人照片，交代最新健康情況。

連睡幾日身體狀況理想

從亞歷媽在Facebook「亞歷山大Alexandre」上載了個人自拍近照，照片中看到素顏的她，戴著口罩，臉帶憔悴，她說:「經過好幾天的睡覺休息，現在身體狀況有好很多，味覺和嗅覺慢慢恢復中，之後會再去篩檢」她不忘謝謝大家的關心，並說：「希望休息是為了走更長遠的路，早日痊癒。」

照片中亞歷媽素顏，戴著口罩，臉帶憔悴。(來源:Facebook「亞歷山大Alexandre」)

兒子們孝順剝橙

為了不讓大家擔心，她亦在個人網頁Facebook「王君萍」上載了一張兩個兒子阿歷山大及安德里為他剝橙的照片，她說:「收到很多關心和祝福，謝謝你們溫暖的訊息，我們的症狀目前還算輕微，除了味覺、嗅覺不正常，身體容易感到疲倦外，其他一切都好。這幾天在家就是一直睡覺休息，也會不斷補充水分，和多吃蔬菜、水果、蛋白質、孩子們也會剝橘子給我們吃，身體的狀況越來越好，之後我們會再去篩檢，希望恢復健康!」

阿歷山大及安德里為媽媽剝橘子，令媽媽身體的狀況越來越好，(來源:Facebook「王君萍」)

有近百萬人追蹤的亞歷媽「王君萍」於上月29日驚爆自己與丈夫確診新型冠狀病毒，直言由於已做好防疫準備，但仍然感染，令她心情十分低落與難過。

「一直以來，我們全家都非常謹慎在防疫，縱使一開始阿弟、亞歷在學校上課，同學們沒有戴口罩，我還是要求他們要保護自己（其實也是保護別人）。要他們不要擔心和別人不同，堅持自己是正確的，老公則一樣有上班，雖然不用天天進公司，但是還是需要去公司，公司也有嚴格執行戴口罩。我們拼命努力想，到底哪個環節出了問題。老公對我也感到很抱歉，一直回想，自己在外什麼時候拿下口罩，喝咖啡的時候嗎？還是按電梯？還是哪裡......但這已經追不到源頭，畢竟病毒無所不在，法國案例已經非常的多，它是離我們這麼近......」

幸好他的兩個兒子亞歷山大及安德里沒有受到感染。「我們可以做的似乎只能等待，也帶孩子們去醫院檢查，好險他們是陰性，他們兩個沒有事。」

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