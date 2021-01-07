君頤峰女商人疑產後抑鬱抱女墮斃　心理學家：出現呢啲徵狀要留意

不少媽媽產後都會因為荷爾蒙的變化、角色的轉變、照顧嬰兒的挑戰和家庭的問題而出現不同程度的情緒問題，部分更會演變成產後抑鬱。昨日（6日）何文田發生一宗女子疑因產後抑鬱手抱嬰兒輕生的慘劇，產前出現焦慮、與伴侶／婆媳關係欠佳、緊急剖腹分娩等都有機會增加婦女患上產後抑鬱的風險。臨床心理學家鄧詩琪表示，假若伴侶出現情緒低落或大起大落、失去樂趣和嗜好、過分擔憂嬰孩等症狀，很大機會是患上產後抑鬱。

日前（6日）何文田衛理道18號豪宅君頤峰3座平台，一名女子與一名嬰兒從高處墮下並證實當場死亡，消息指，墮樓女子為女商人羅力力，當時手抱其年約5個月大的女兒，懷疑羅力力因誕女後疑罹患產後抑鬱，不排除因此萌生輕生念頭，造成慘劇，案件交由油尖警區重案組，改列作「兇殺」及「有人從高處墮下」案跟進調查。

據悉，女死者與女兒同住複式單位，羅力力是成都房地產公司金林置業董事長羅琳的獨女，亦是知名創業家，在商界頗具名氣。羅力力社交網站內有不少與名人的合照，其中她上載一張手抱嬰兒的照片，並寫上「Single Moms，let’s unite」，形容自己是單親母親，另一則在11月上載的帖文則寫上為BB慶祝百日誕，即目前該名BB約半歲大。警方在現場找不到遺書，初步調查後不排除女事主患有產後抑鬱，但真正死因有待進一步調查。

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現時產後抑鬱的成因未明，但有研究顯示以下因素都有機會增加婦女患上產後抑鬱的風險：

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臨床心理學家鄧詩琪表示，一般孕婦在產前產後也會出現輕微低落的情緒 “baby blues”，但如果低落情緒持續或出現以下的情緒問題，家人就要留意。鄧詩琪亦建議要多陪伴丶多肯定丶多關愛丶多聆聽和多支持鼓勵產後媽媽。

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