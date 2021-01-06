沙田Play Easy遊戲室疑欠租突結業　5百多位家長年票恐血本無歸

在新冠肺炎持續肆虐近一年的情況下，不少Playroom都飽受煎熬，掀起結業潮。近日位於沙田石門京瑞廣場2期１樓的「Play Easy 輕鬆玩」室內兒童遊樂場，在沒有通知的情況下突然結業，本身的舖位已成「吉鋪」，一眾已購買年票的媽媽恐已成為苦主，難以追討損失。

500多位家長成立苦主群組 家長質疑有心「呃錢」

劉太是「Play Easy 輕鬆玩」的顧客之一，2020年6月更以500元申請年票新會員，因疫情關係只玩了一次，而早前經過商場時，驚見原本的地址變成吉舖，而且很多家長也不知情，於是在網上發起苦主群組，至今已有540名成員，據劉太所知，「Play Easy 輕鬆玩」只有一次性的入場票及年票，即苦主全為年票家長，若以每張500元計算，最少涉及27萬元。

劉太質疑該公司有心騙取家長金錢，因為召集的苦主中，有11月30日才購買年票或增值的家長，而這些家長都是因為店面的宣傳才購買，而公司亦從未通知有關任何結業資訊，甚至有家長於12月25日在該playroom專頁查詢營業事宜時，更獲回覆「只是停業」，但最終卻突成吉舖。劉太強調，若該公司早知會結業，但卻仍在11月尾甚至12月頭收取家長年票甚至增值費用，此舉與行騙無異。目前有部分苦主已聯絡消委會，但始終找不到「Play Easy 輕鬆玩」負責人出來交代。

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疑欠租多月被清拆 消委會接79宗投訴

記者今日（6日）到訪有關Playroom地址查看，附近的租戶指「Play Easy 輕鬆玩」12月尾左右已結業，1月變成吉舖。

一位匿名的地產經紀指，該舖位12月中左右已經招租，租金約30萬一個月，目前已有新租客，而且「Play Easy 輕鬆玩」已欠租數個月，因此不考慮與其續約。該地產經紀更透露「Play Easy 輕鬆玩」雖不致破產，但應該會結業。

記者發現該playroom一直以「恆陞娛樂有限公司」公開招聘員工，根據公司註冊處資料顯示，該公司兩位董事分別為謝洪珠及黃嘉銘，報稱住址為沙田駿景園，公司註冊地址則為石門京瑞廣場2期1樓102A1及102B4室，亦即「Play Easy 輕鬆玩」的原址，而記者致電該公司的電話目前已無人接聽。

消委會亦表示至今接獲79宗涉及沙田一室內遊樂場結業的投訴個案。由於商戶已結業，消委會未能就此作調停。消委會建議倘消費者是以信用卡預繳會籍費用，應盡快填妥信用卡公司的退款申請表格，連同付款單據及其他相關文件之副本，遞交予信用卡公司，並要求代為向商戶銀行，退回預繳而尚未使用部分的款項。

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