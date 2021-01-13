中一自行分配學位｜一文睇清中學取錄標準　若取消面試成績定生死

隨着疫情持續，本年度的中一自行分配學位的面試安排也被打亂，在目前仍未得知可以維持面見還是改用網上形式的情況下，不少學校也修改了取錄標準，如屆時未能面見，有學校直接取消面試環節，把成績的比重拉高至65%，而部分學校亦預計轉成拍片或網上形式，但比重亦有所下調。有見及此，家長今年要更關心取錄標準的轉變，增加子女入讀心儀學校的機會。

成績仍是最重要 大部分學校仍在等候疫情消息

各參加派位的中學於同一期間接受自行分配學位申請，日期為 2021年1月4日至1月18日（包括首尾兩日 ）。而學校須於 2021年3月31日透過書面及電話通知正取學生的家長其子女已獲學校納入其自行分配學位正取學生名單。

目前大部分學校的取錄標準佔最高比重的一環是教育局發出之「申請學生成績次第名單」排名，簡單來說，假設某學校有200人申請是次自行分配學位，教局只會將這200個學生根據成績由最好的排第一開始，學校只會知道排第一的同學會比排第二的成績好，但並不會有實際數字提供，如此類推。如面試情況有變，大部分學校都會以不同方式通知申請人。

港島區熱門中學取錄標準

九龍區熱門中學取錄標準

+ 2 + 2 + 2

新界區熱門中學取錄標準

+ 8 + 8 + 8

全港英中名單

香港區熱門英文中學名單

九龍區熱門英文中學名單

新界區熱門英文中學名單

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按圖即睇中一自行分配學位申請程序：

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按圖即睇中一自行分配學位選校策略：