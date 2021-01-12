Columbia UGG 中環開倉　媽媽必搶童裝雪褸、雪褲、雪鞋低至$170

最近香港天氣明顯轉涼，部分日子氣溫更跌至6度，不少家長急急外出購買保暖衣物給仔女，以免小朋友受寒而生病。最近中環有Columbia及UGG 的期間限定大減價，除了有成人男女裝，更有童裝以超抵價發售！今次記者精選場內必買商品，睇啱要快點去搶啦！

On The List 最近於中環推出Columbia、Fera及UGG 等牌子的減價開倉優惠，當中Columbia、Fera的雪褸非常搶手，今日記者去到現場已經被瘋狂搶購，其中最抵買必定是長款雪褸，而UGG 亦有推出童裝鞋，最平一對不用$200就買到！

（攝影：余嘉文)

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OnTheList 特賣活動詳情：

門市地址：中環都爹利街6號印刷行地下（中環地鐵站G出口）

(大家須先登記成為OnTheList會員才可進入特賣場。)

日期及時間：

1月12日（二）8am - 8pm

1月13日（三）10am - 8pm

1月14日（四）8am - 8pm

1月15日（五）8am - 8pm

1月16日（六）10am - 5pm

付款方式：現金或信用卡

網店日期及時間：1月12日（二）8am至1月17日11:59pm（日）

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