家居收納｜食物保鮮雪櫃翻新冇難度　媽媽必買8大廚房實用好物

新冠肺炎疫情以來，媽媽留家自煮的時間也多了。想美化廚房，或增添實用好工具？是次為大家盤點8件在淘寶及天貓找到的廚房好物，不論是食具收納、食物保鮮，還是翻新雪櫃、灶台，統統無難度！

1.防水自貼膠地板

天貓網站有林林總總的自貼膠地板，包羅大理石、木紋等不同圖案，防水、防滑，容易清潔，有不同厚度可供選擇，價錢介乎人民幣$10至$40。

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2.瀝水收納架

廚房放有各種碗碟、調味料，挑選合適的收納工具，煮菜時更得心應手。其中一款不鏽鋼水槽置物架可讓清洗後的碗碟瀝乾水，且可調較長度及高度。另亦有免打孔款式，連接水盤，可掛在窗台，價錢約人民幣$400至$1,200。

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3.灶台防油煙磚貼

這款磚貼可美化灶台，防油污、防水、耐高溫，撕開即可貼在平滑的表面，價錢介乎人民幣$26.4至$60.7。

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4.智能洗碗機

智能洗碗機可以手機應用程式控制，比手洗更為省水，高溫清洗後以熱風烘乾，部分款式更備抗菌功能，價錢約為$5,000。

5.餸菜保溫板

孩子吃飯吃得慢，冬天時餸菜更會邊吃邊變冷。這款餸菜保溫板十分受網民歡迎，除了可暖餸菜、也可暖奶、暖酒，有不同呎寸可供選擇，亦有圓形及方形款式，觸控調溫。方形小呎寸價錢約$400，圓形大呎寸超過$2,000。

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6.真空封口機

要保存食材，不妨考慮這款真空封口機。把食物放入附送的真空袋後，機器可抽真空並封口，放進雪櫃保存更能節省位置，價錢為人民幣$298。

7.雪櫃翻新貼紙

雪櫃的壽命長，用久了難免留有難清潔的污跡。這款防水貼紙有金屬及不鏽鋼質感，可用作翻新雪櫃，價錢介乎人民幣$19.9至$38.9。

8.防水防油圍裙

下廚時，圍裙也是重要的用具。這款圍裙防水、防油、防污，設特大實用口袋，掛頸繫帶設可調節卡扣，腰間亦設繫帶，價錢為人民幣$10.9。

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