媽媽必掃｜迪士尼專賣店Day Day Shop登陸青衣城　最平精品$12起

小朋友是迪士尼小粉絲的話，媽媽絕不能錯過這間新店！全亞洲首間以劃一超筍價的迪士尼專賣店Day Day Shop登陸本港，全店劃一12元、24元、36元，亦有大人氣TSUM TSUM粒粒牆。記者今日到店搜羅至抵精品，文具和各類日用品都非常適合小朋友平日使用！ 攝影：王淑君

Day Day Shop以藍白色為主調，貨品以大人氣的TSUM TSUM角色和小熊維尼卡通人物為主打，貨品種類多元，由文具精品、飯碗匙羹和外出用的拖鞋背包也應有盡有。而且，偵品售價劃一以12元、24元、36元出售，即使手滑買多了，也不會太為荷包心痛。

店內亦有超過38款的Disney Tusm Tusm打卡牆，色彩繽紛，打卡一流。

人氣卡通商店Day Day Shop 開業日期：12月23日下午6時起 營業時間：早上 11 時至晚上 9 時 地點：青衣城 2 期 1 樓 184 舖

12元精選貨品：

+ 19 + 19 + 19

24元精選貨品：

+ 7 + 7 + 7

36元精品：

+ 10 + 10 + 10

TSUM TSUM粒粒牆：

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