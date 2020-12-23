媽媽必掃｜迪士尼專賣店Day Day Shop登陸青衣城　最平精品$12起

親子
撰文：
最後更新日期：

小朋友是迪士尼小粉絲的話，媽媽絕不能錯過這間新店！全亞洲首間以劃一超筍價的迪士尼專賣店Day Day Shop登陸本港，全店劃一12元、24元、36元，亦有大人氣TSUM TSUM粒粒牆。記者今日到店搜羅至抵精品，文具和各類日用品都非常適合小朋友平日使用！

攝影：王淑君

Day Day Shop以藍白色為主調，貨品以大人氣的TSUM TSUM角色和小熊維尼卡通人物為主打，貨品種類多元，由文具精品、飯碗匙羹和外出用的拖鞋背包也應有盡有。而且，偵品售價劃一以12元、24元、36元出售，即使手滑買多了，也不會太為荷包心痛。

店內亦有超過38款的Disney Tusm Tusm打卡牆，色彩繽紛，打卡一流。

人氣卡通商店Day Day Shop

開業日期：12月23日下午6時起

營業時間：早上 11 時至晚上 9 時

地點：青衣城 2 期 1 樓 184 舖

12元精選貨品：

+19
+19
+19

24元精選貨品：

+7
+7
+7

36元精品：

+10
+10
+10

TSUM TSUM粒粒牆：

相關文章：聖誕禮物｜迪士尼網上預售15周年及佳節精品　媽媽必掃Duffy系列

Duffy & Friends 15周年精品：

+8
+8
+8
聖誕節2020│5大平台網購禮物　魔雪奇緣限量品6折玩具低至半價
聖誕節2020｜自助烘焙店推DIY甜品材料包　親子輕鬆製作主題甜品
聖誕節2020｜一家大細留家必玩　推介7款刺激好玩考反應桌遊
聖誕節2020｜節日留家必玩　理財遊戲工作紙+30款能量卡
聖誕節2020｜小朋友聖誕禮物必選　益智桌遊、玩具、B.Duck 精品
聖誕禮物2020│AEON 12元店好物介紹 媽媽必買十件最新食具、玩具
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。