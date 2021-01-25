日本媽媽示範暖暖洋式早餐　多功能早餐機一鍋搞掂炒蛋烚菜多士

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-01-25 17:00

媽媽每天要準備三餐，要兼顧營養又要令小朋友食得開心實在不易！日本主婦Miki育有6歲和3歲的子女，每日要照顧一家人的起居生活，但對鑽研料理依然樂此不疲，即使在寒冷冬天，還是非常有心地炮製出具色彩和營養豐富的早餐！

據新加坡《聯合早報》報道，如果小朋友經常不吃早餐，發育中的大腦可能會萎縮，影響智力發育。（Getty Images）

冬天早餐提案 日式X洋式朝食

早餐對小朋友尤其重要，研究顯示沒有吃早餐習慣的小孩，其集中力和記憶力都較吃早餐小孩來得低，加上空腹一整晚後，攝取能力大大提高，是吸收纖維、維他命和其餘營養的最佳時間，因此不建議家長用燒賣魚蛋、蛋糕腸仔包等高鈉高脂的食物當早餐，應多準備烚蛋、牛奶、炒菜和麥包等營養食物，但到底怎樣才能吸引小朋友主勳多吃呢？立即看看日本媽媽Miki的提案！

忙碌媽媽必備：多功能早餐機

Miki的早餐有齊炒蛋、炒野菜、再加上烘多士和麵豉湯等等非常豐富，但其實要動手做一點也不難！Life Element 生活元素多功能早餐機 U2-H01集煎、煮、烤、焗、煎於一身，可拆卸雙烤盤可自由轉換成煎鍋、多士爐和三文治機，而且兩邊獨立運作，同時用不同火力和時間炒蛋和烘多士也沒有問題，輕鬆做出豐富美味的早餐！加上它設定時功能，一鍵定時烘烤，最適合忙碌的媽媽們。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/25）

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