有六樣基因來自父母　身高體重頭髮一出世就注定係咁？

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-02-12 21:00

身為父母，都想子女遺傳到自己身上的好東西，例如爸爸的好脾氣、媽媽的大眼精之類。而大多數情況下，尤其女兒，都會更像爸爸，而不是媽媽。小朋友的鼻尖形狀，嘴唇周圍的區域、下巴、眼角都是容易看出遺傳的地方。

國外網站brightside指出，由於男性的基因更為活躍，所以一般情況下，子女會擁有40%來自母親的基因與60%來自父親的基因。不同的身體特徵偏向不同性別的基因主導，以下就有6個專家的研究結果，家長可以作參考。

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牙齒：爸爸主導

如果父親經常去看牙醫，他的子女很大機會會出現牙齒問題，即使牙齒的形狀和大小可以從任何一方父母那裡繼承，但父親的基因仍然占主導地位。

兒子智商：媽媽主導

負責智力的基因包含在X染色體中，亦因此兒子會從母親基因中繼承智商。 女兒亦不同，女兒的智商是從父母雙方基因中獲得。不過繼承智商不代表不用努力，只有40％的來自母親的智力是可被繼承的，其餘的都是靠自身成長獲得。

精神疾病：爸爸主導

隨著年齡的增長，精子的質量下降。 因此男性年齡愈大才生小朋友小朋友便會增加患精神疾病的機會，例如自閉症，活動過度或躁鬱症等，由45歲以上的父親所生的小朋友亦更容易有自殺傾向與學習困難。

體重：媽媽主導女女

遺傳對體重的影響佔了大約25％之多，這也是很多人無法減重成功的原因，因為身體默認了你的身形就是如此。大部份情況下，體重的基因是完全取決於媽媽，媽媽瘦子女很大機會也瘦，反之，子女長大後便有藉口說肥是因為媽媽你！

身高：爸爸主導

爸爸對子女身高的影響要大於媽媽，平均而言，一個人的身高的大約60％至80％取決於父母，其餘的則是飲食，生活方式，亦即後天的影響。以下有兩條公式，可以大約計算子女未來的身高。

1.兒子（母親身高+父親身高+13）÷2；女兒（母親身高+父親身高-13）÷2

2.(兒子２歲身高X2)+/-10.2CM；(女兒18個月身高X2)+/-10.2CM

頭髮

在街上看見其他小朋友的一頭捲髮時，如果細心留意的話，會發現其父母必定有一人是捲髮，簡單的系統是這樣的：

如果父母雙方都捲髮，那麼孩子也將捲發；如果父母雙方都直髮，孩子將直髮；如果其中一位父母是捲髮，而另一位父母是直髮，則孩子將是捲髮（程度較細）；如果父母雙方都捲髮，而家人中有人直髮，則孩子也可能直髮。

參考資料：Scientists Reveal Which Genes Come From Your Mom and Which You Get From Your Dad