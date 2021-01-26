婆媳關係│研究指媳婦照顧奶奶更短命　唔想家嘈屋閉老公要咁做

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-01-26 17:30

說到婚後生活，最令人擔心的莫過於婆媳關係。無論是討論區還是電視劇集，我們都看過無數別人「婆媳糾紛」的案例，到真正發生在自己身上時又該如何處理？

媳婦照顧婆婆更短命

婆媳本來是兩名不相往來的女人，全因你嫁給她的兒子才聯繫上，一項來自日本筑波大學的研究人員認為，婆媳多年爭取同一男子注意，因而出現摩擦，做奶奶的日子不好過，身心壓力大而影響健康，可能較短命。該研究更追蹤200名老人4年，發現如果婆媳住在同一屋簷下，由媳婦照顧著的奶奶死亡率對比起由直系親屬照顧高出兩倍，因此，奶奶與其同媳婦24小時「篤眼篤鼻」，獨居說不定更來得快活健康。

婆媳關係改善方法

雖說奶奶獨居或更開心，但始終不少長輩未能接受，作為兒子的亦不忍心母親自己生活，所以香港仍有不少婆媳同居的個案。香港家庭福利會（家福會）註冊社工鄧瑨瑜（Iris）接觸過不少婆媳糾紛個案，而造成奶奶和新抱之間的關係惡劣，主要原因是對彼此的期望有落差。因此在處理對方和自己的期望落差時，先冷靜自己的情緒，再嘗試從對方的角度出發。有時解決方法未必能完全滿足雙方的願望，但至少各人退一步，也能讓關係變得更和諧。

如婆媳關係緊張，丈夫及兒子的角色便相當重要，可以避免雙方有正面衝突。當太太和媽媽都分別向「中間人」分享心事時，切勿向她們分析「對」與「錯」、講道理，反而可先理解她們的感受，再找機會向她們稱讚對方。例如當媽媽埋怨太太不幫忙收拾碗筷，可以趁機說：「其實太太很欣賞她煮的飯菜，覺得很好吃。」用讚美的說話去舒緩雙方的緊張關係。

相關文章：【婆媳關係】BB來了誘發婆媳「世界大戰」 雙方和解只是夢？