【婆媳關係】謝安琪大讚奶奶好又幫忙買咖啡　李亞男買手袋送奶奶

婆媳關係一直是很多夫妻無法解決的難題，很多媽媽都表示遇到一個好「奶奶」簡直難過中六合彩，相反不少「奶奶」亦表示，揾到一個好新抱也不易！娛樂圈有不少女星與奶奶關係融洽，就好像朋友般相處，不過，亦有些女星和奶奶的關係不算好，今次為大家分享5大與奶奶的婆媳關係及相處點滴。

1.謝安琪奶奶幫手辦年貨

謝安琪和張繼聰是娛樂圈中的模範夫妻，但原來謝安琪和張繼聰媽媽的關係亦非常融洽！謝安琪曾經公開大讚奶奶好好，更會在新年期間幫手辦年貨，亦分享對待老人家的方法是多啲觀察、更加主動、注重好多細節。謝安琪奶奶亦會幫謝安琪買咖啡飲，看來婆媳關係相當好。

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2.奶奶為陳凱琳煲湯

最近懷有二胎的陳凱琳和老公鄭嘉穎的媽媽相處亦很融洽。陳凱琳曾經表示，結婚前奶奶已經對她如家人，不但會煲湯給她飲，又會經常叫她保重多吃東西，而結婚前鄭嘉穎駕駛二人車，於是在和奶奶吃飯後，陳凱霖亦會主動讓鄭嘉穎送媽媽回家，自己則搭的士自行離去。

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3.胡杏兒燉補品給她養胎

胡杏兒結婚後三年抱兩，一家四口非常幸福，而杏兒和奶奶的關係亦很融洽。胡杏兒曾經透露，當年懷着大仔Brendan時，奶奶不但燉補品給她養胎，又煮自己喜歡的餸菜。現在胡杏兒和奶奶一齊住，奶奶又會幫手湊孫。

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4.蔡少芬盪失路被奶奶指責

蔡少芬和張晉結婚多年，結婚當年張晉只是個沒有太大名氣的國內武打演員，但蔡少芬卻是TVB 當家花旦，當初很多人都看不起這段婚姻，表示張晉高攀蔡少芬。張晉媽媽和蔡少芬參加內地節目《我最愛的女人們》，就公開表示很在意，並感到不快，而在節目中蔡少芬、張晉和張晉媽媽分頭找路，結果蔡少芬盪失路，結果被奶奶不停嘮叨和指責。看來婆媳關係並不是太融合。

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5.李亞男買手袋送奶奶

李亞男早前宣布再度懷孕，李亞男和王祖藍結婚多年，準備迎接第四位家庭成員的來臨，非常幸福。李亞男曾經分享指出囡囡Gabrielle樣子和王祖藍媽媽很像，亦曾表示購買過手袋送給奶奶。

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