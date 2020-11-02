婆媳關係｜鍾嘉欣奶奶代為照顧子女　謝安琪奶奶幫忙辦年貨買咖啡

不少家庭都會出現婆媳關係的問題，有些媽媽甚至表示遇到一個好「奶奶」簡直難過中六合彩！雖然如此，娛樂圈有不少女星與奶奶關係融洽，彷如朋友般相處。早前鍾嘉欣在Instagram大讚奶奶在她回港拍戲期間為她照顧兩個孩子，公開向奶奶表示「奶奶多謝你，我愛您！」，婆媳關係好得令人羨慕！

1. 鍾嘉欣公開多謝奶奶幫忙湊仔女

鍾嘉欣趁著萬聖節，在社交網站貼出女兒Kelly與兒子Jared的萬聖節裝扮相片，並留言感謝奶奶在她回港拍戲期間為她照顧兩個孩子，「在這段我回港拍戲的日子，我衷心感謝奶奶日日夜夜地為我照顧我的兩個寶貝兒女、她的兩個寶貝孫兒！奶奶多謝您，我愛您！p.s.當然也要多謝我的老爺，和我最愛的老公！」，能夠向奶奶說出「我愛您」的人並不多，相信鍾嘉欣和奶奶定必相處得非常融洽！

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2.謝安琪奶奶幫忙買咖啡

謝安琪和張繼聰是娛樂圈中的模範夫妻，但原來謝安琪和張繼聰媽媽的關係亦非常融洽！謝安琪曾經公開大讚奶奶好好，更會在新年期間幫手買年貨，亦分享對待老人家的方法是多啲觀察、更加主動、注重好多細節。謝安琪奶奶亦會幫謝安琪買咖啡飲。

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3.陳凱琳愛飲奶奶靚湯

最近懷有二胎的陳凱琳和老公鄭嘉穎的媽媽相處亦很融洽。陳凱琳曾經表示，結婚前奶奶已經對她如家人，不但會煲湯給她飲，又會經常叫她保重多吃東西，而結婚前鄭嘉穎駕駛二人車，於是在和奶奶吃飯後，陳凱琳亦會主動讓鄭嘉穎送媽媽回家，自己則搭的士自行離去。

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4.胡杏兒奶奶燉補品養胎

胡杏兒結婚後三年抱兩，一家四口非常幸福，而杏兒和奶奶的關係亦很融洽。胡杏兒曾經透露，當年懷着大仔Brendan時，奶奶不但燉補品給她養胎，又煮自己喜歡的餸菜。

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5.李亞男買手袋送奶奶

李亞男早前宣布再度懷孕，李亞男和王祖藍結婚多年，準備迎接第四位家庭成員的來臨，非常幸福。李亞男曾經分享指出囡囡Gabrielle樣子和王祖藍媽媽很像，亦曾表示購買過手袋送給奶奶。

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