11個商場免費換新年利是封　媽媽必換牛奶盒錦鯉立體限量利是封

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-01-27 20:30

農曆新年即將到來，不少商場都換上具有新年氣氛的裝飾，部分亦有提供免費換領的主題利是封，例如牛年主題、卡通人物或花等等。今次記者為大家精選媽媽必換商場利是封，喜歡的記得盡快去換啦！

新地8大商場 迪士尼與彼思《反斗奇兵》利是封

今年新鴻基地產旗下8大商場，包括東港城、上水廣場、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、life@KCC及寶怡商場 特別聯乘迪士尼與彼思《反斗奇兵》推出「潮玩派對利是封」，「潮玩派對利是封」設有 「Sharp醒潮玩」及「Party尊貴」兩個系列 ! 「Sharp醒潮玩」系列以「反斗奇兵」5大主角配合色彩鮮艷的Sharp 醒顏色為設計槪念，配合手感十足的壓凸效果、閃爍璀璨的熨金圖案，為大家帶來滿滿祝福﹗主角包括牛仔胡迪、牛女翠絲、三眼仔及Ducky & Bunny，拉下封面拉頁，立即出現至潮祝福語，變身成賀年揮春，非常值得換領！

按圖即睇利是封細節及換領詳情：

+ 4 + 4 + 4

海港城 限量版「五彩錦鯉」立體利是封

海港城今年以象徵長壽吉祥、活力充沛的錦鯉為設計主題，推出「五彩錦鯉」立體利是封。呈「錦鯉」造形的利是封一套5款（2大3小），每條色彩高貴豔麗的「錦鯉」上均印有金錢、煙花、風車及如意結等吉祥圖案，再以燙金和壓花加工。只要沿著壓線壓下，即可讓「五彩錦鯉」變成立體，最啱和小朋友一起玩，用作送利是或裝飾都可以！

按圖即睇利是封細節及換領詳情：

+ 2 + 2 + 2

荷里活廣場 「金牛滿屋」4D限量版利是封

荷里活廣場趁著牛年推出「金牛滿屋」4D限量版利是封套裝，以立體黃金屋形牛奶盒作為包裝禮盒，內藏一套五款、每款2個的精美4D利是封，只要打開封套，立體福牛隨即驚喜「彈」出，為大家送上熱情的新春祝福。然後輕輕擦一擦利是封上的指定位置，更可聞到充滿幸福「甜」蜜的味道，每款顏色的利是封均配上獨特香氣，分別散發出香蕉、士多啤梨、朱古力、香橙及葡萄的清新氣味，非常有特色！

按圖即睇利是封細節及換領詳情：

+ 12 + 12 + 12

新城市廣場 LEGO®12生肖躍動新春利是封套裝

新城市廣場將聯乘LEGO®推出首次以LEGO® 12生肖造型minifigures為設計主題的「新城市廣場X LEGO®12生肖躍動新春利是封套裝」，所有生肖以健身造型登場兼大玩諧音食字祝福語，例如「壯健如牛」、「玉鼠臨風」、「荷包滿蛇」、「生雞勃勃」等等，玩味十足，Lego 粉絲不要錯過！

按圖即睇利是封細節及換領詳情：

+ 6 + 6 + 6

按圖即睇更多必換利是封：

+ 22 + 22 + 22

相關文章：媽媽新年必買 LOG-ON、千色Citistore卡通角色利是封揮春低至$5

按圖即睇記者精選卡通角色利是封：