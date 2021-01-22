新年一家大細粉紅芒草園打卡　再遊迪士尼TSUMTSUM春日園遊會

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-01-22 20:35

臨近農曆新年，不少商場都換上具有新年氣氛的裝飾，不過受到疫情影響，不少商場都以期間限定店和打卡熱點取代互動裝置，讓大家在打卡的同時都可以保持社交距離。以下4個商場都非常值得和小朋友去打卡留念，等待疫情轉好時記得去啦！

D‧PARK愉景新城 粉紅芒草園+十分天燈夜市

D‧PARK愉景新城於2021年1月17日至2月28日期間，與「臺灣觀光局」攜手帶來全港首個逾3,500呎夢幻絕倫的「粉紅芒草園」，以真粉色芒草花穗打造夢幻仙氣的唯美粉系秘境，絕對是打卡熱點！除此之外，於1月16日至2月11日期間，D．PARK愉景新城將繼續舉行「十分天燈夜市」，場內有逾14檔攤位，特意販售台灣地道特色美食及商品，有寶島必吃鳳梨酥、人氣特色零嘴、台灣地道芋頭酥、法式貝殼蛋糕、手工糕點等等，一個市集便能享用到台灣本土美食珍饈，最啱買外賣回家吃！

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D‧PARK愉景新城「粉紅芒草園」

日期：2021年1月17日至2月28日

地點：D・PARK愉景新城 L1 (元氣對出)

D‧PARK愉景新城「十分天燈夜市」

日期：2021年1月16日至2021年2月28日【2021年2月12日至13日(農曆初一及初二)期間休息】

時間：中午12時至晚上9時

地點：D・PARK愉景新城 L1

朗豪坊 迪士尼TSUMTSUM春日園遊會

迪士尼TSUM TSUM粉絲注意！由1月22日至2月28日，一眾迪士尼TSUM TSUM角色（包括米奇、米妮、唐老鴨、小熊維尼、跳跳虎、三眼仔、高飛、大鼻與鋼牙、瑪麗貓、MO仔及小白）將穿上12生肖不同的造型裝扮現身旺角朗豪坊，同大家拜年！另外，場內更設全港首間「迪士尼TSUM TSUM 12生肖主題限定店」，首賣12生肖迷你公仔及推出三百款精美商品，其中包括12生肖造型的賀年精品如揮春、利是封、對聯及立體掛飾等，粉絲必去！

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迪士尼TSUM TSUM 春日園遊會

日 期：2021年1月22日至2月28日

地 點：朗豪坊4樓通天廣場

佈置開放時間：上午11時至晚上11時

迪士尼TSUM TSUM 12生肖主題限定店

開放時間：上午11時至晚上9時 (星期一至四、星期日及年初一至四)／上午11時至晚上10時 (星期五及六)

Megabox Sanrio characters六星賀歲天燈園

「MegaBox．Sanrio characters六星賀歲天燈園」於2021年1月15日至3月14日期間，一眾人氣爆燈的Sanrio家族成員包括HELLO KITTY、MY MELODY、POMPOMPURIN (布甸狗)、KEROKEROKEROPPI、MINNA NO TABO（大口仔）、AHIRU NO PEKKLE（AP鴨）齊齊換上新春賀年服飾現身MegaBox，場內設有5大打卡位，當中最矚目全場的莫過於23呎高HELLO KITTY造型天燈亭。除此之外，MegaBox於L5特設Sanrio characters新年期間限定店，部份更有獨家優惠，粉絲們不容錯過！

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Sanrio characters六星賀歲天燈園攝影區

日期：2021年1月15日至3月14日

地點：MegaBox L9

Sanrio characters 新春期間限定店

日期：2021年1月15日至3月14日

時間：11:00am–9:00pm

地點：MegaBox L5

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