衣櫃換季｜不想衣物半年後又黃又皺？入箱前先要做這一步…

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近日天氣乍暖還寒，又將近新年大掃除，不少家庭都準備為衣櫃換季，將冬衣放入衣箱。

但有沒有發現，每次將上一季衣物拿出來時，總有些衣褲變得又黃又霉，不得不把它們斷捨離？原來要保持轉季衣物潔淨如新，關鍵是放入貯物箱前的最後一步！

新年和春夏將近，是時候要幫衣櫃換季。（Getty Images）

防止衣物變黃變形

很多時候衣服只是穿過幾次，但經過半年後就變黃變皺，原因正正是轉季收納用錯方法。

不同質地的衣物應分開處理，收納時也有不同方法，避免衣服變形起皺，而最重要則是放入貯物箱前的最後一步，忽略這步就容易令衣物變黃發霉！

***即看衣櫃換季貼士***

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衣物換季必備：Air-O-Dry摺疊式熱力乾衣機

踏入春季，香港天氣開始變得潮濕，想洗衫乾衣也特別花時間，這部Air-O-Dry摺疊式熱力乾衣機便成為回南天好幫手！

Air-O-Dry摺疊式熱力乾衣機利用環體熱力原理，發熱最高達約65℃，兼具殺菌功效，最快1小時內烘乾衣物，便可安心收納好轉季衫，乾衣機使用完畢後還可摺疊收起，最適合香港小家庭。

Air-O-Dry摺疊式熱力乾衣機

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/16）

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