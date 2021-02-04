學界憂檢測新措施令校方變成「磨心」　教協：希望教育局收回決定

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-02-04 17:28

楊潤雄昨日（3日）與學校議會及校長會代表會面後，表示所有學校（包括中小學、特殊學校、幼稚園及補習社），在學校農曆新年假期後可按校本需要安排更多學生回校，數目增加至不多於全校人數的三分一，上課時間仍以半天為限。若教職員定期每兩星期進行病毒檢測，教育局會考慮讓這些學校較早全校恢復半天面授課堂，惟香港教育專業人員協會指教育局將責任推給校方，令校方變成「磨心」，希望當局能收回有關決定。

教協就新措施提出6個疑問：

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楊潤雄：非向學校施壓

楊潤雄今早（4日）在記者會上表示，所有學校（包括中小學、特殊學校、幼稚園及補習社），在學校農曆新年假期後可按校本需要安排更多學生回校，數目增加至不多於全校人數的三分一，上課時間仍以半天為限。若教職員定期每兩星期進行病毒檢測，教育局會考慮讓這些學校較早全校恢復半天面授課堂。

楊潤雄強調，這並非考慮復課的必要條件，不希望為任何人構成壓力，亦不想令校長感到有壓力而強制教師做檢測。

教協指假設政府有強烈有力的理由，大可以說出教職員必須兩周一檢的理據。「但教育局不但沒有舉出理據，而且把責任推給校方，要求校方在確保全體教職員兩周一檢後才提出復課申請，令校方變成「磨心」。換言之，校方想要復課的話，就可能要運用權力逼令全體教職員兩周一檢；而家長想要復課的話，也大有可能會向校方施壓，造成校內多方面的對立。」

該會更指有不少校長指出，強制教職員定期檢測，無論在行政或實際上都難以執行。事實上，校長須尊重教師的檢測意願，亦不能迫令教師檢測，否則就是剝奪了教師的選擇權。

校長：檢測和復課條件不應掛勾

佛教林金殿紀念小學校長吳永雄認為，教職員檢測和復課條件不應單一掛勾，政策暫時存有很多未知因素。「假如教職員100%通過檢測，但社會疫情嚴重，確診數字很多，學校也不會容許學生全面復課。」他表示，學生和教師比例為9:1，教職員即使全體通過檢測，回校也許會被學生傳染，「教職員全體檢測，和全體學生回校能安全上課是沒有必然關係。如果全港確診數字變得零星，學校已有條件復課」。

因此，學校會視乎全港疫情發展，優先處理三分一學生回校上課的安排，目前將安排五、六年級率先回校。吳校長明白，早前復課多安排高年級學生回校，學生和家長想回校上課的期待是毋庸置疑。不過，教育局若實施教職員檢測作復課條件，他擔心區內家長會藉此比較和分化不同學校，「可能覺得某間沒有全體教職員檢測就是不負責任」。他認為，若教育局認為教職員檢測是必要，學校也會積極配合，惟盼各界對復課安排逐步思考。

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補習社全員檢測或引發勞資糾紛

受教育局新安排影響的不止主流學校，補習社也在新措施範圍內，香港教育中心商會表示，無疑會增加家長與補習學校之間的張力，因家長會要求補習社做全員檢測令學生能回補習社。在經濟壓力及家長給予之壓力下，補習社只好無奈要求全校職員做檢測，而變相成為另一種強制檢測。

教商會強調如有職員不願做檢測，相信有不少補習社會因此解僱該員工而令失業率進一步提升，這是與政府要求企業要與職員要同舟共濟的勸籲大相逕庭。鑑於必要性及執行上所引起的種種問題，香港教育中心商會促請政府撤回補習社需全員完成檢測才可全數開放容額之規定，補習社在疫症以來已只有3個月能正常授課，希望教育局在新春年假後無條件全數開放補習社的容額。

2020至2021年有關新冠肺炎之停課安排：

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2020全年面授日統計：