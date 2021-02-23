日本媽媽將家居清潔一塵不染　靠7大清潔神器　呢樣更可清潔罅隙

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-02-23 13:32

日本媽媽的超強打掃技巧，總令人讚嘆不已。是次盤點7大受歡迎的清潔神器，包括即棄潔廁刷、縫隙除塵棒等。除了創意十足，更十分實用，大家也可輕易打造一塵不染的家居空間！

按圖即睇7大清潔神器

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1.即棄潔廁刷

傳統潔廁用的「鮑魚刷」，用後多放在洗手間，既會累積污垢，又會滋生細菌！日本的潔廁刷設計，改為用上即棄的刷頭，內含濃縮清潔劑，外形更方便清潔馬桶內隙暗角。用後推一推特製手柄的按鈕，便可將刷頭棄置。部分設計更讓用家直接將刷頭棄置在馬桶，更為方便。

2.水槽濾網

廚房鋅盤水槽不時堆積細小的食物渣滓，透明、密度高的水槽濾網在日本家庭十分普及。濾網可用在廚房及浴室水槽，過濾食物渣滓、頭髮等，包好濾網即輕鬆清理，防止水道淤塞。

3.洗衣機清潔粒

人們常忽略洗衣機槽的清潔，但長期使用洗衣機，可能殘留污垢，滋生細菌。日本媽媽愛用獨立包裝的泡騰片清潔洗衣機，放一至兩粒在洗衣機，再進行洗衣程序，可助去除污漬和異味。

4.梳打粉

食用的梳打粉其實也隱藏不少清潔效能！梳打粉可使酸性油脂變成水溶性物質，更易於清潔。把梳打粉和水混合，放入微波爐加熱，蒸氣揮發到微波爐內壁，輕輕一抹便可去除油漬。日本媽媽更會把梳打粉和水以2:1比例混合，打成糊狀，放在爐頭般累積了較多油污的地方，靜待一會後再作清潔。

食用的梳打粉隱藏不少清潔效能。

5.縫隙除塵棒

家裡總有不少位置暗藏塵埃，例如梳化罅隙、床下底等。這款縫隙除塵刷連同不織布使用，可助吸附塵埃和毛髮，同時不令塵埃於空中飛揚，扁平設計更讓用家清潔得更仔細。

6.防霉防水縫隙貼

馬桶、水槽、灶台邊的縫隙容易隱藏污垢，有礙觀瞻之餘，更影響衛生。這種貌似透明膠紙的是防水、防霉的縫隙貼，比膠紙厚身，專門用於家居縫隙，打掃時將縫隙貼撕掉更換便可。

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7.魔術海棉

魔術海棉的樣子與一般海棉無異，其有趣之處，在於不下清潔劑，已可去油、去污，可用於廚具、浴室清潔。除了用來清潔白鞋，日本媽媽更愛把一小塊魔術海棉放到杯中，加水搖晃，有助去除茶漬。但要留意的是，有指魔術海棉含甲醛，如水溫超過40度，便會釋放出對人體有害的三聚氰胺，使用時要多加留意。

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