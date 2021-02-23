LEGOLAND香港樂高探索中心3月1日正式開幕　3萬呎主題園區逐個睇

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-02-23 12:18

香港樂高探索中心主要為有3-10歲小朋友的家庭提供平均2-3小時的互動和教學體驗，中心面積達30,000平方呎，設有10個不同的樂高主題園區，近日終於落實了正式開幕日期，有興趣的家長就要快點把握機會預購門票入場，相信很快便會爆滿。 攝影：許諾

3月1日正式開幕 可網上預購入場票

香港樂高探索中心在其Facebook專頁上正式宣布會在3月1號開幕，同時網站亦開放各種門票及優惠套票可供選購，選購門票後記得要預約入場時間及進場日期，以確保可以順利進入場館，持票人士最多可以在於場館逗留3個小時。

中心設有10個不同的樂高主題園區，包括古堡歷險、迷你天地、樂高好朋友、樂高創意工作室、樂高得寶農莊、魔法轉盤、樂高賽車場、樂高4D動感體驗、樂高咖啡室及禮品店，馬上帶大家看看重點園區！

1. 樂高賽車場

+ 15 + 15 + 15

適合人士：適合小朋友參與

主要特色：車輪形狀的樂高樂高積木池，備有建造賽車所需的樂高積木和車輪。3條不同類型的坡道，用作測試作品的速度、跳躍的距離和高度。樂高賽車場有大大小小的輪子及車體零件，可以讓小朋友們自己動手做出屬於自己獨一無二的樂高賽車。做好的車可以讓它在測速道上奔跑。

2. 地震測試區

適合人士：適合小朋友參與

主要特色：3種不同地震強度選擇、可以自行調教地震強度，好玩有趣。

3. 樂高創意工作室

+ 4 + 4 + 4

適合人士：工作坊適合 5 歲或以上小朋友參與

主要特色：工作坊逢周一至日都會舉行，每節約 15 - 20 分鐘 (時間按實際情況而定)，每個工作坊最多可容納 20 人（名額為先到先得），每月將設有不同主題或教授不同的模型創作，不論是想學習新的拼砌技巧或參與工作坊，皆可於樂高創意工作室向模型拼砌達人取經，發揮無限創意。

4. 樂高好朋友

+ 7 + 7 + 7

適合人士：適合小朋友參與

主要特色：

5 位樂高好朋友角色原始尺寸的樂高積木模型，心湖城共設有 3 個 Play Table，讓小朋友可以發揮小宇宙裝飾城市。心湖城是屬於 5 位樂高®️好朋友(Olivia、Stephanie、 Emma、Andrea 及 Mia) 的家。走進心湖城，了解更多關於每個角色的性格，並幫助她們建造更美好的城市。

5. 樂高得寶農莊

+ 5 + 5 + 5

適合人士：適合 1-5 歲小朋友參與

主要特色：

設有得寶穀倉外型滑梯(約高 2 米)，並有約 30 厘米高樂高動物模型，及小朋友最愛的大型得寶軟積木池。

6. 魔法轉盤

+ 15 + 15 + 15

適合人士：設有 0.9 米高度限制;而 1.2 米以下兒童則 須由家長陪同乘坐（最多可容納 12 人）

主要特色：

場內以魔法屋場景設計，3D 樂高模型設有燈光及聲效場景尤如置身魔法世界，踩動腳踏可升高座位。

7. 樂高城市歷奇

適合人士：適合所有人士，兒童必須由成人陪同進場

主要特色：

消防學院場景設計，3D 樂高®️消防員模型，設有多塊巨型樂高®️積木遍布不同地方，讓小朋友拼砌喜愛的城市建築物。

8. 禮品店

+ 8 + 8 + 8

主要特色：

獨家限定產品，當中包括特別版LEGOLAND®️盒裝玩具及多款精品。

香港樂高探索中心佔地3萬平方呎，設有10個不同的主題區。（攝影：許諾）

樂高探索中心

地址：香港九龍尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號

門票：全年通行證售價為$1099；一日門票售價為$240（大小同價）

相關文章：LEGO達人精選10款必買禮物 樂高探索中心禮品店率先睇