LEGOLAND香港樂高探索中心3月1日正式開幕　3萬呎主題園區逐個睇

香港樂高探索中心主要為有3-10歲小朋友的家庭提供平均2-3小時的互動和教學體驗，中心面積達30,000平方呎，設有10個不同的樂高主題園區，近日終於落實了正式開幕日期，有興趣的家長就要快點把握機會預購門票入場，相信很快便會爆滿。
攝影：許諾
3月1日正式開幕 可網上預購入場票
香港樂高探索中心在其Facebook專頁上正式宣布會在3月1號開幕，同時網站亦開放各種門票及優惠套票可供選購，選購門票後記得要預約入場時間及進場日期，以確保可以順利進入場館，持票人士最多可以在於場館逗留3個小時。
中心設有10個不同的樂高主題園區，包括古堡歷險、迷你天地、樂高好朋友、樂高創意工作室、樂高得寶農莊、魔法轉盤、樂高賽車場、樂高4D動感體驗、樂高咖啡室及禮品店，馬上帶大家看看重點園區！
1. 樂高賽車場
適合人士：適合小朋友參與
主要特色：車輪形狀的樂高樂高積木池，備有建造賽車所需的樂高積木和車輪。3條不同類型的坡道，用作測試作品的速度、跳躍的距離和高度。樂高賽車場有大大小小的輪子及車體零件，可以讓小朋友們自己動手做出屬於自己獨一無二的樂高賽車。做好的車可以讓它在測速道上奔跑。
2. 地震測試區
適合人士：適合小朋友參與
主要特色：3種不同地震強度選擇、可以自行調教地震強度，好玩有趣。
3. 樂高創意工作室
適合人士：工作坊適合 5 歲或以上小朋友參與
主要特色：工作坊逢周一至日都會舉行，每節約 15 - 20 分鐘 (時間按實際情況而定)，每個工作坊最多可容納 20 人（名額為先到先得），每月將設有不同主題或教授不同的模型創作，不論是想學習新的拼砌技巧或參與工作坊，皆可於樂高創意工作室向模型拼砌達人取經，發揮無限創意。
4. 樂高好朋友
適合人士：適合小朋友參與
主要特色：
5 位樂高好朋友角色原始尺寸的樂高積木模型，心湖城共設有 3 個 Play Table，讓小朋友可以發揮小宇宙裝飾城市。心湖城是屬於 5 位樂高®️好朋友(Olivia、Stephanie、 Emma、Andrea 及 Mia) 的家。走進心湖城，了解更多關於每個角色的性格，並幫助她們建造更美好的城市。
5. 樂高得寶農莊
適合人士：適合 1-5 歲小朋友參與
主要特色：
設有得寶穀倉外型滑梯(約高 2 米)，並有約 30 厘米高樂高動物模型，及小朋友最愛的大型得寶軟積木池。
6. 魔法轉盤
適合人士：設有 0.9 米高度限制;而 1.2 米以下兒童則 須由家長陪同乘坐（最多可容納 12 人）
主要特色：
場內以魔法屋場景設計，3D 樂高模型設有燈光及聲效場景尤如置身魔法世界，踩動腳踏可升高座位。
7. 樂高城市歷奇
適合人士：適合所有人士，兒童必須由成人陪同進場
主要特色：
消防學院場景設計，3D 樂高®️消防員模型，設有多塊巨型樂高®️積木遍布不同地方，讓小朋友拼砌喜愛的城市建築物。
8. 禮品店
主要特色：
獨家限定產品，當中包括特別版LEGOLAND®️盒裝玩具及多款精品。
香港樂高探索中心佔地3萬平方呎，設有10個不同的主題區。（攝影：許諾）
樂高探索中心
地址：香港九龍尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號
門票：全年通行證售價為$1099；一日門票售價為$240（大小同價）
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