疫情下外傭需求增　向準僱主提「離地要求」：高薪、獨立房、外宿

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-02-22 21:00

在新冠疫情疫情下，香港的外傭僱主需要為首次來港的外僱支付檢測病毒和隔離的費用，不少僱主轉向尋找本地完約的外傭。不過，本地外傭供不應求，變相「吊高嚟賣」，提出比以往較高的要求，包括較高的薪金、獨立房間等等。

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在疫情封關下，本地僱主需要為來港的外傭支付檢測和隔離21日的費用，聘請新來港外傭的開支大增，僱主又擔心外傭來到立即「跳工」，支出頓時付諸流水。有僱主轉向尋找本地完約的外傭，惟發現她們提出「離地」要求，未必個個家庭能夠滿足。

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤直言：「早十年前，完約工人先咁巴閉。現在輪到一些斷約工人，俗稱『爛橙』，都自抬身價！」她收集到一些最新情況，「最平開$6500，要獨立房，一定要放星期日，再有8小時睡眠時間」、「斷約有啲開$5200，有啲要求有獨立房，視乎佢前僱主最後Offer咩嚟留佢，就用個啲做開價條件」。

徐曉彤指，入境處早前取消了外傭以訪客身分延長留港的措施，斷約外傭亦需回國再次入境隔離，令部分外傭不敢貿然跳工，收到一定作用。她亦看到部分僱主在外傭完約後，見到市場上的外傭叫價高、要求高，聘請新來港外傭的支出也很高，選擇暫時不再聘請工人，「呢個選擇都係好」。

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專家：外傭要求外宿多有其他目的

香港家庭傭工僱主協會容馬珊兒認為，入境處早前放寬外傭留港的限制，令很多外傭自認為有條件「揀工」，甚至未辭職已在其他中介公司掛單、選僱主，尤其是在本地已工作一段時間的外傭，追求的福利更多。

「所以以往僱主多想請新來港外僱，佢哋普遍易滿足。而聘用本地完約外傭嘅僱主要和她溝通好，聽過因為2個僱主文化唔同，外傭做到發脾氣，大家受氣。」容太又指，外傭甚少要求「外宿」，「政府其實唔畀，一般咁要求都有其他目的」，呼籲僱主謹慎聘請新外傭。

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