孩子未來職業受家中排名影響？研究稱「它」比誰較年長更重要

撰文： 明日科學 最後更新日期： 2021-03-01 12:00

過去有許多研究表示孩子出生的順序會影響個性，甚至接連影響職業選擇以及未來發展，例如若在家裏身為長子長女的孩子通常都會比較踏實，做事情也比較會一步一腳印，而排行老么的孩子就會較為機靈，做事情也較我行我素不喜歡被人管，但目前最新的研究表示，在家中排行老大的孩子對職業選擇的影響並不像大家認為的這麼明顯，在兄弟姐妹當中的順序無論排行第幾並不會影響到職業發展。

子女將來職業與他們的出生次序有關嗎？

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最新研究不支持此論點

這項研究追蹤了3763名美國人在過去50年來的縱向分析，發現並沒有證據表示出生順序與我們最終從事的工作有關，儘管出生順序與學業成就在內的地位高低似乎有一種微小的相關性。不過研究人員發現到人們普遍都會認為長子長女在職涯選擇上會偏向走更學術發展的道路，而其他排行出生的孩子則會選擇更有創造力的角色，但這觀點如今並沒有得到任何研究數據的支持。休斯頓大學的心理學家Rodica Damian說:「幾乎沒有任何證據表示出生順序與教育程度和地位成就之間存在着聯繫，更多的是尚未解釋的因果機制。」

在此之前的研究主要提出了兩種假設：第一個是在家中較晚出生的孩子會試圖尋找老大在家中尚未填補的位置，因此他們會嘗試去承擔更多的風險，也更有創造力和社交能力，進而影響了他們的職業選擇，第二個觀點則是，家中第一個出生的老大通常更聰明，在學校和職業生涯中會表現地更好，因為在老大後面出生的孩子受到的智力刺激會較少，主要是因為父母和他們沒有足夠的相處時間。

出生順序很難單獨作為一個因素

達米安和她的同事根據收集到的數據表示，家中排行老大的孩子實際上更有可能找到創造性領域的工作，達米安說：「不過我們最好把注意力放在社會期望、實踐、甚至育兒書籍上，因為這些書籍可能會根據孩子的出生順序而不是觀察到的個體特徵，從而使我們對孩子未來的投資產生偏差。」之前就有大量的研究分析了這些關聯，出生順序對孩子和家庭的影響非常的多，以至於很難單獨只將出生順序作為一個因素，不同的研究也使用了不同的測量方法、這或許可以解釋我們在過去看到的研究中所產生的一些差異，且文化顯然也是一個主要因素。

所以若從科學的角度來看的話，出生順序似乎並不影響孩子最終從事的工作。達米安說：「我們的研究結果表示了出生順序對職業類型、職業創造力和地位成就的影響在過去的研究裏都明顯的被高估了。」

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