獨生子女等於自私、不懂分享？　研究揭呢個家庭狀態親子關係最好

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-02-22 12:30

在考慮生牛年BB嗎？很多人認為獨生子女個性容易孤僻、不善於與人相處和分享，所以都考慮多生一個弟妹和子女作伴，共同成長。不過，本港生活指數高，多養一個孩子又何止400萬元，實在令父母為添二寶增加多重考慮。

（pakutaso圖片）

以往有不少研究也指，獨生子女受盡父母的溺愛，個性會較為我行我素和自私，因為沒有手足共同成長，而會變得不善分享。不過這些理論都被證實是無稽之談。

德洲大學奧斯汀分校心理學教授Toni Falbo認為，即使沒有兄弟姊妹，小朋友也能發展出健全的人格。他早年分析過200份針對獨生子女的研究，發現兄弟姊妹對人格發展的影響是極微，而獨生子女和父母的親子關係似乎更為緊密。

德國法蘭克福大學應用心理學教授Andreas Klocke和Sven Stadtmuller追蹤了一萬名德國兒童，分析獨生子女和多子女家庭的親子關係，以及他們的人格特質。結果發現，25%獨生子女和父母的關係「非常好」，是調查排行的第一名。其次是長子和長女（24%）、中間子女（20%），而常常時「孻仔拉心肝」的么子和么女認為和父母關係「非常好」的只有18%。

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獨生子女多有「幻想朋友」

雖然獨生子女和父母的關係好，但他們普遍都渴望有成長玩伴。研究又發現，學齡前的獨生子女很多會有「幻想朋友」，喜歡和玩具或毛公仔一起玩耍和聊天。但父母不需過分擔心，專家指幻想朋友有助小朋友發展社交和溝通技巧。

另外，中國重慶西南大學亦有邀請126名獨生大學生做研究，發現他們的大腦結構和多孩家庭的孩子不一樣，管理創意的區域尤其出色。

事實上，兒童成長的發展因素很多，獨生子女的背景只是其中一項，更不是關鍵的個性決定因素，家長在孩子的成長路上，有沒有提供一個關愛和正面的環境，相信比生幾多個孩子更為重要。

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孩子有幻想朋友時應怎樣做？（按圖了解）