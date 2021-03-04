浴室清潔｜淘寶無印神器推介　網民熱捧韓國刮水拖把刮清水漬毛髮

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-03-04 18:15

不論家裡大小如何，家務都好像永遠做不完，潮濕浴室更成為衛生黑點！幸好無印良品、淘寶等店舖都有不同清潔神器，有些結合人體工學，有些集多功能合一，適合寸金尺土的香港家庭，立即看看這些小法寶，如何幫大家輕鬆清潔浴室吧。

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網民熱捧韓國刮水拖把萬能拖把方便好用

浴室最讓人煩惱必然是黏在濕漉漉地板上的頭髮，用水沖走容易堵塞排水孔，用毛巾又無法將毛髮全部吸起，每天清理總要花一番功夫！

淘寶出現一款浴室清潔神器，將水刮和拖把合二為一，輕輕一拖便可清除水漬和毛髮，地板牆壁均可使用，非常方便！這款刮水拖把採用軟性拖把頭，即使在濕水情況下仍可黏住毛髮和灰塵，連帶刮起，亦可當作普通掃把和地拖使用，在地毯上進行清潔！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/04）

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