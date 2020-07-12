【家居清潔】肥皂變軟就不要再用！小心10大最易發霉藏菌黑點

新冠肺炎疫情持續，大家需要繼續提高警覺，不能鬆懈。家居清潔是其中重要的一環，你可知道空氣中的灰塵是病原體生存的溫床嗎？灰塵中藏有的黴菌可以通過口鼻而入侵呼吸道，有機會引發氣喘和敏感，嚴重的甚至會引致過敏性肺炎，直接影響家人的健康。

乘風飄進屋內的灰塵，伴隨著肉眼看不見的黴菌，有機會引致過敏性肺炎，嚴重影響健康。（Unsplash）

潮濕溫暖的天氣最適合黴菌，令物件發霉。肉眼能看得見的發霉灰黑點點，鼻子能嗅到難聞的霉味，除此之外，乘風飄進屋內的灰塵，伴隨著肉眼看不見的黴菌，同樣能嚴重影響健康。因此，必須保持家居清潔，而不少容易發霉藏菌的黑點則不容乏視！

▼▼▼▼▼按下圖看10大家居最易發霉藏菌黑點▼▼▼▼▼

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一定要定時用吸塵機吸走表面灰塵，以及使用消毒清潔劑拖地或清洗地板，以保持地板潔淨。（Unsplash）

特別需要注意的是每次脫鞋入屋，除了要消毒鞋子之外，地板的清潔亦需重視。可以定時用吸塵機吸走表面灰塵，以及使用消毒清潔劑拖地或清洗地板，以保持地板潔淨。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/12)

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