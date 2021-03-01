玄學家爸爸與女兒以白飯、玻璃瓶做實驗　體會放負傷害性

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-03-01 21:00

由於能量是種看不見的東西，但到底是否真的存在呢?玄學家陳定幫一直推崇正能量對健康及工作很重要，早前他與太太及兩個女兒在家中利用「白飯」進行實驗，讓小朋友可以用肉眼看得到能量的存在，從而希望家長及孩子知道傷害及負面的說話，與充滿愛及鼓勵的好話對整個家庭成長十分重要。 (圖片由受訪者提供)

陳定幫選擇做這個測試其實源於日本一位著名的醫學博士江本勝，撰寫了一本《生命的答案，水知道》，實驗首先準備三個一樣的玻璃瓶子及白飯。

點圖即看實驗情況：

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陳定幫說：「我想做這個實驗，是因為之前看過一本書叫做江本勝博士《生命的答案，水知道》，雖然我無法證實這是一個真正的科學，還是一個偽科學，但我自己本人是相信，有很多時候毒素，即像發霉菌就像中毒一樣，當你方負或一直鬧人的時候，你有沒有想過對被你罵的那個人的身體有什麼影響呢?」

他續說：「人體裏面有七成都是水，水是有記憶，記憶會捕捉一些不好的能量吸收毒素，因為你放負，人就會全部吸收你說的負面說話，對別人對自己都是不好，在我們的育兒過程中也一樣，多鼓勵小朋友、說堅持!努力!多讚美他們，他們就吸收我們的正能量，更健康成長，小朋友的能量是最純真、最天真無邪，沒有一點惡意，要他變如何就在乎你給他正向定放負。」

醫生常叫我們多鼓勵癌症病人，正面的行為就好像接受「LOVE」的飯，因為能量這種東西你看不到，但迫不並不代表沒有，所以希望家長能夠多點跟子女和身邊的人說好話，患重病的人可能本身已經太大壓力、可以被人欺負、欺凌，如果每日都在這種環境當中生活，就很易積勞成疾或者積聚很多毒素，希望大家對家人、子女都可以多點愛及鼓勵。

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