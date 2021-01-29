2021牛年運程｜十二生肖開運攻略　小朋友增運顏色號碼助升學面試

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-01-29 06:58

立春將至，正式要踏入辛丑牛年，上星期玄學家爸爸陳定幫跟家長分享了有關小朋友增強健康及學業運的方位，今次輪到十二生肖的各個開運攻略，他更教家長可以為小朋友選用哪種顏色與哪個號碼，可以有增加好福，令小朋友在學習、考試、面試甚至日常生活更事半功倍、身心應手。 攝影：龔嘉盛

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新一年新氣象，十二個生肖在牛年的運程將會如何呢?今年是牛年本命年犯太歲、屬馬害太歲、屬羊沖太歲、屬狗刑太歲，很多人認為在犯太歲之年諸事不宜，但陳定幫說：「我認為首先不要太擔心，凶星要出現始終會出現，與其是避不到，不如自己行做事情應驗，例如屬虎有血光之災，可以去洗牙或做小手術應驗；屬羊易遇衝撞的意外，好像是交通意外，我建議容易撞車那年去玩碰碰車。在玄學上，好多東西都是卦象，你要認驗卦象，比起你去逃避更佳，你自己去應個卦象，就好像攤分了你要發生的劫一樣。」

不少家長也會關心，如何幫助小朋友增強運勢，令升學、面試時更得心應手，陳定幫表示的確不同生肖也會有不同的幸運顏色與號碼可以選用，有利增強運勢。

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風水命理並非精密科學，一切只供參考。