牛年攝太歲2021│四個生肖犯太歲　家長為子女拜太歲注意宜忌

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-02-12 12:28

每年一踏入新年，除了拜年活動之外，香港人都會根據自己生肖是否有犯太歲，而到廟宇攝太歲，以祈求今年事事順利。玄學家陳定幫是兩女之父，他認為傳統習俗是古人流傳下來的智慧及禮儀，所謂禮多人不怪，在新年與親友一同前往拜太歲，也可以是一個家庭的聚會。

太歲神是道教獨有的神仙譜系，是道教對天庭分管人間禍福星辰之神的尊稱，簡稱「太歲」，輪流掌管人間一年的禍福。陳定幫師傅表示犯太歲有分很多種，坊間流傳的犯太歲只是一個統稱，他說:「在12地支裏面是有著極微妙的關係，有沖太歲、刑太歲、害太歲、破太歲等等，意即你與太歲有一點負面的情況，統稱叫犯太歲。」

牛年犯本命年太歲

而我們應該要如何分別不同的犯太歲呢?陳定幫師傅說:「本命年即生肖屬牛的犯太歲，就等如冒犯了君主一樣，所以同一個生肖，就要迴避一下，去攝太歲是最好。」

羊年沖太歲

根據陳定幫師傅表示，沖太歲說即每隔六年就會沖一沖，他說：「今年沖太歲的是羊，凡是對角的生肖，即牛的180度角上面這是羊，就叫做沖太歲，即有衝撞之意，在眾多種的犯太歲裏面，力量最強的就是沖，即代表容易起變化。」

他表示沖太歲會較容易心情彷彿，感覺諸事不順。「但我覺得沖太歲不一定代表不好，是比較多變動，亦有大起大落之象，不過變動在於我來說，其實亦是等同機會，可以變差亦可能變好，凡事總不能往負面看，就好像世界很多的領導人，他們當上總統或領導之年，正正是他們衝太歲之年。」而陳定幫提醒屬羊的人今年會較易破財及發生撞車意外，他建議可以玩碰碰車來應驗擋災。」

屬狗刑太歲

而刑太歲的力量較沖太歲細，刑傷是刑罰、刑事的意思，即做錯事會容易被人放大，今年刑太歲是屬馬。

屬馬害太歲

其次，今年屬馬的朋友是害太歲，力量比刑太歲更低，本身鼠同牛是合的，但因為馬出來令他們分手，意即有拆散太歲的意思。另外，還有屬龍破太歲，但其力量太細，不用太在意；而鼠、蛇及雞今年是合太歲，即有和合之意，會帶來好運。

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犯太歲化解辦法

犯太歲最簡單的化解辦法是到寺廟攝太歲，攝太歲程序是在60個太歲中，先拜當年的太歲，今年辛丑年2021年的太歲爺的名稱叫『楊信大將軍』，所以其實姓楊或名字有個信字的朋友都應該去攝太歲，除了去寺廟，亦可以去我的佛堂，除此之外，有一招叫『貪合忘沖』，可以配戴合牛生肖的物件，或與合牛生肖的朋友多見面。

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風水命理並非精密科學，一切只供參考。

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