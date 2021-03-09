幼稚園復課｜吳若希張嘉兒女兒讀呢間名幼　郭富城關心妍女兒同校

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-03-09 18:11

近日疫情有所緩和，許多學校日前全面復課，不少星二代亦開始回到校園上課。今次盤點星二代讀的幼稚園，原來這一間幼稚園最受星二代歡迎！

國際英文幼稚園暨幼兒園

國際英文幼稚園暨幼兒園（St Catherine's International Kindergarten）是著名的星二代學府，不但有優良校譽，而且升小派位成績亦非常不俗。學校非常受星二代歡迎，現正就讀的包括陳敏之兒子雷子樂、胡諾言兒子等，已畢業的就有蔡少芬女兒張楚兒、陳慧琳兒子劉昇和劉琛、林文龍女兒林天若、郭羡妮女兒Kylie、文頌嫻女兒Jamie、王浩信陳自瑤女兒王靖喬等等都曾是校友。

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維多利亞國際幼稚園

維多利亞教育機構旗下的維多利亞國際幼稚園 (Victoria Kindergarten)有數間分校，其中又以銅鑼灣維多利亞幼稚園最多星二代入讀。銅鑼灣維多利亞國際幼稚園與滬江維多利亞學校為聯繫小學，配合 IB 探究式學習，非常受星媽歡迎。現正就讀的包括郭富城女兒、及關心妍女兒，而已畢業的則有劉德華女兒、楊千嬅兒子丁進諾、李嘉欣兒子許建彤、吳君如女兒陳是知、楊冪女兒小糯米、黎姿女兒馬家蔚及馬家鎂、張名雅女兒蔡浚鏗等。

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學之園

學之園幼稚園暨雙語幼兒園（學之園）是知名私立男女幼稚園，由於學之園的派位成績理想，學生多成功考入著名直資及私立小學包括拔萃男書院附屬小學及拔萃女小學等，因此非常受家長歡迎，吳若希女兒、張嘉兒女兒皆就讀於學之園。

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英基國際幼稚園 （ESF International Kindergarten）

英基國際幼稚園是一共有5間分校，其受歡迎之處為就讀英基幼稚園的學生，可獲優先面試入讀英基的小學，過去均有逾九成半學生升讀英基的小學，而英基的小學至中學為「一條龍」教育，因此受到家長的歡迎。張繼聰、謝安琪大仔張瞻以及羅敏莊、陳國邦女兒陳禛皆為英基國際幼稚園的學生。

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即睇其他星二代就讀的幼稚園：

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