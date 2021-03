胡杏兒親手整毛毛蟲裝畀囝囝　蔡少芬湯盈盈製作水母裝南瓜保齡球

撰文: 余嘉文 最後更新日期: 2021-03-06 12:30

很多家長都會幫小朋友一起做美術功課,胡杏兒早前貼出數張照片,表示自己幫囝囝Brendan做功課,製作了一件毛毛蟲衣服,讓不少人大呼可愛!除了胡杏兒外,蔡少芬、湯盈盈亦有親手和仔女一起做手工。

胡杏兒親手整毛毛蟲裝畀囝囝

胡杏兒早前貼出數張囝囝Brendan穿著毛毛蟲衣服的照片,杏兒表示是「媽媽幫手做的功課」,只見Brendan拿著經典兒童繪本The Very Hungry Caterpillar,封面上的毛蟲和他身上穿的一樣!讓不少網民大呼可愛,老公李乘德更留言指「Completely your design and handiwork. Great job mum」。

蔡少芬整豬豬裝、水母裝

講到娛樂圈最會做手工的星媽,蔡少芬一定上榜!蔡少芬曾經親手為囡囡製作星球裝、豬豬裝和水母裝,每一件都非常有心機。去年聖誕節蔡少芬則製作了大量聖誕襪讓仔女舉行聖誕聯歡會,非常有心!

湯盈盈製作萬聖節裝飾

湯盈盈亦曾經幫仔女製作萬聖節裝飾,她製作了南瓜保齡球、萬聖節帽子,亦一家人一起雕刻南瓜。

